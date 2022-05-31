Індія збільшила закупівлю дешевої нафти з РФ до рекордних показників

Травень, 31 в 18:45

Індія збільшує закупку дешевої російської нафти на тлі санкцій Заходу проти Москви. Про це повідомляє телеканал CNN.

Очікується, що постачання російської нафти в Індію досягне 3,36 млн тонн у травні, згідно з оцінками постачальника даних про фінансові ринки Refinitiv. Це майже удев’ятеро вище, ніж середній місячний показник 2021 року в 382 500 тонн.

У Refinitiv додали, що загалом з початку війни в Україні Індія отримала 4,8 млн тонн російської нафти зі знижкою. Нафта марки Urals з Росії зараз торгується приблизно за $95 за барель, тоді як глобальна еталонна нафта марки Brent вище $119 за барель.

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Однією з причин диспаритету цін називають те, що Захід уникає російської нафти. У понеділок ЄС погодився заборонити 90% імпорту російської нафти до кінця року, а Європа є найбільшим покупцем російської енергії. Раніше імпорт російської нафти заборонили США, Канада, Велика Британія та Австралія.

Індія, яка імпортує 80% своєї нафти, зазвичай купує лише близько 2-3% у Росії. Але враховуючи зростання цін на нафту цього року, Нью-Делі постійно збільшував надходження з Москви, користуючись значними знижками.

За даними Refinitiv, у квітні потік нафти з Росії в Індію зріс до 1,01 млн тонн з 430 тис. тонн у березні.

Індія утримується від жорсткої позиції щодо Москви через повномасштабне вторгнення в Україну. Це пояснюють тим, що РФ та Індія мають довгу історію дружніх відносин, які перегукуються з епохою існування СРСР. Тоді це формування допомогло Індії виграти війну з Пакистаном у 1971 році.

Індія – не єдиний азіатський гігант, який купує російську нафту. Очікується, що Китай, який історично – найбільший покупець російської нафти, також почне закуповуватися дешевим паливом з РФ.