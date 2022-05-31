Путін віддав наказ захопити Луганщину до 1 червня, а Донеччину до 1 липня

Травень, 31 в 12:23

Президент Росії Володимир Путін віддав наказ російським військовим вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Згідно з планами Кремля, першою ворожі війська планують захопити Луганщину.

Анонімні джерела у спецслужбах повідомили українському телеканалу, що вище військове керівництво Росії поставило ціль до 1 червня захопити всю територію Луганської області. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російській армії вдалося окупувати близько 95% території регіону.

Зараз країна-агресор зосередила всі сили на захопленні Сєвєродонецька. Гайдай повідомив, що на території міста тривають вуличні бої. Вчора російській армії вдалося частково пройти у Сєвєродонецьк.

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Ситуація із Донецькою областю для військових Російської Федерації набагато складніша. Військове керівництво Росії має намір окупувати весь регіон до 1 липня.

Армія країни-агресора здійснює наступ і намагається захопити Запоріжжя. Президент Росії Володимир Путін нещодавно підписав указ про спрощену процедуру видання паспортів РФ жителям Херсонської та Запорізької областей. Кремль прагне захопити якомога більше українських територій.