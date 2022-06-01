Травень, 31 в 22:57

Брюссель готовий запропонувати підвищені тарифи на імпорт російської нафти як запасний варіант, якщо будь-які країни-члени ЄС відмовляться виконувати нещодавно оголошене ембарго на сиру нафту.

Як пише видання Financial Times з посиланням на джерело, на саміті 31 травня лідери домовилися ввести заборону на імпорт російської нафти морем, надавши при цьому тимчасовий виняток для російської нафти, що поставляється трубопроводом, щоб Угорщина не змогла заблокувати ембарго.

Виняток із заборони, від якої виграє Угорщина та інші держави-члени ЄС, які не мають виходу до моря, не передбачав будь-яких узгоджених тимчасових рамок, що викликало питання про те, чи зможе Будапешт, зокрема, продовжувати використовувати російську нафту так довго, як йому заманеться.

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Видання зазначає, що нафта з Росії, яка поставляється трубопроводом Дружба до Угорщини, Словаччини та Чехії, на 20% дешевша за еталонну марку Brent.

Високопосадовець Європейської комісії заявив виданню, що якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не погодиться на дату припинення постачання, Брюссель може запропонувати запровадити мита на нафту. Це зробить російську нафту менш конкурентоспроможною, потенційно змушуючи Москву знижувати ціни на свою нафту або змушуючи Угорщину та інші країни платити більше.

Для запровадження тарифів на російську нафту потрібна кваліфікована більшість голосів 27 країн-членів ЄС, а не одностайність, необхідна для звичайних санкцій, тому Віктор Орбан не зможе накласти вето. Однак деякі держави-члени розглядають цей крок як останній засіб, якщо переговори з Угорщиною щодо термінів закінчення санкцій не принесуть результатів, і він може спричинити запеклі дебати на рівні лідерів ЄС.

Лідери ЄС, включаючи прем’єр-міністра Угорщини, домовилися 30 травня “якнайшвидше повернутися до питання про тимчасове вилучення для сирої нафти, що постачається трубопроводом”.

Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, заявила ввечері 30 травня, що існують способи повернутись до цієї теми, а також способи “прискорити цю процедуру”, не повідомивши подробиць.

Одне з найважливіших питань полягає в тому, чи буде Угорщині надано додаткові гроші ЄС для стимулювання інвестицій, щоб відучити її від російської нафти.

Урсула фон дер Ляєн також раніше говорила, що Хорватія готова розширити Адріатичний трубопровід, який проходить з Адріатичного моря до сусідніх держав, щоб замінити російську нафту, що надходить до Угорщини та інших країн, що не мають виходу до моря, південною гілкою трубопроводу Дружба.

– Переважним варіантом є заборона на імпорт, – сказав високопосадовець Єврокомісії.

Проте мита є альтернативною можливістю, яку можуть розглянути в ЄС, додала він.

Позиція Віктора Орбана здається слабшою, сказав чиновник.

– Я не так турбуюся, що ми не знайдемо остаточного рішення, – йдеться у повідомленні.

Брюссель раніше обговорював більш тривалі перехідні періоди для держав-членів, які не мають виходу до моря, продовжуючи термін припинення постачання нафти до 2024 року для деяких країн, і ці варіанти все ще розглядаються, додав чиновник.

– Ми погодилися на досить тривалі перехідні періоди для Угорщини та Словаччини і, як і раніше, готові піти на ці триваліші періоди згортання, – пояснило джерело видання в ЄС.

Чиновник додав, що переговори про можливі тарифи можуть розпочатися, якщо “у нас виникне відчуття, що (Угорщина, – Ред.) просто виграє час”.

Ризик дозволу безстрокового вилучення нафти, що поставляється трубопроводами, полягає в тому, що це призведе до спотворення єдиного ринку, оскільки деякі країни будуть користуватися дешевшими постачаннями нафти.

Нафтопереробні заводи, підключені до трубопроводу Дружба, мають перевагу, оскільки ціни на російську нафту впали, відколи європейські трейдери стали уникати нафти Росії після вторгнення Володимира Путіна в Україну. Комісія оцінює вартість переобладнання угорських НПЗ для переробки неросійської нафти, яка легша, приблизно €500-700 млн.

Морська російська нафта марки Urals продається за ціною близько $93 за барель проти $120 за барель нафти марки Brent. Хоча російська нафта, що поставляється трубопроводом Дружба, може не мати повної знижки на морські вантажі, залежно від структури контрактів, угорська компанія MOL заявила, що з березня вона отримала прибуток, що стрімко зростає, для своїх нафтопереробних заводів.

Попри виключення Угорщини та інших держав, які не мають виходу до моря, Німеччина та Польща добровільно зобов’язалися поступово припинити імпорт російської нафти північною гілкою трубопроводу.

За словами офіційних осіб, включаючи Урсулу фон дер Ляєн, з урахуванням цих зобов’язань заборона постачання нафти до ЄС до кінця року поширюватиметься на 90% російської нафти. Пропозиція Німеччини була розцінена у Брюсселі як така, що прокладає шлях до широкомасштабної заборони на імпорт, який охопить переважну більшість постачань російської нафти до Європи.

Раніше в ЄС пропонували припинити імпорт усієї російської нафти до кінця 2022 року. Угорщині та Словаччині пропонували можливість зберегти імпорт російської нафти до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Проте Угорщина виступила категорично проти.