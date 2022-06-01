Травень, 31 в 21:00

Базова ціна на електроенергію в Європі підскочила до нового максимуму, оскільки Росія скоротила постачання газу, а ЄС запровадив санкції проти Москви.

Як пише Business Insider, 31 травня базова ціна на електроенергію в Європі досягла найвищого рівня з початку 2022 року, оскільки Європейський Союз запровадив санкції проти російського вугілля, а Москва скоротила постачання природного газу.

Видання Bloomberg відзначає зростання цін на німецьку електроенергію на наступний рік, яка подорожчала на 2,6% до 240 євро за мегават-годину, що стало найвищою ціною за всю історію контракту на 2023 рік на біржі EEX.

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Водночас ринки прицінюються до припинення постачання газу з Росії, яка перекриває постачання клієнтам, які відмовляються від її вимоги проводити угоди виключно у рублях.

Раніше російська енергетична компанія Газпром перекрила вентиль Нідерландам після того, як голландці заявили, що не платитимуть за енергоносій карбованцями. Кремль також перекрив поставки до Болгарії, Польщі та Фінляндії, і очікується, що їх буде ще більше.

Тим часом, у серпні має набути чинності заборона ЄС на російське вугілля, ще одне ключове джерело вироблення електроенергії.

Водночас Європа намагається наростити запаси енергоносіїв, щоб підготуватися до потенційно суворої зими, оскільки енергетична криза посилюється. Bloomberg зазначає, що запаси енергії у сховищах ЄС заповнені на 46%, що також є найвищим показником 2022 року.

Росія зіткнулася із посиленням тиску на свій енергетичний сектор після вторгнення в Україну. США заборонили постачання російської нафти, а ЄС у вівторок заявив, що наслідуватиме їх приклад і частково припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року.