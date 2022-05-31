Зустріч у Брюсселі завершилася проривом: ЗМІ про шостий пакет санкцій ЄС проти РФ

Травень, 31 в 20:04

Пізно увечері у понеділок, 30 травня, лідери ЄС таки досягли згоди щодо ембарго на російську нафту у шостому пакеті санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення її військ на територію України.

Було вирішено заборонити понад 2/3 імпорту нафти з РФ морським шляхом, відрізаючи “величезне джерело фінансування її військової машини”. Інші обмеження у шостому пакеті передбачають: відключення Сбербанку від SWIFT, блокування трансляції трьох кремлівських каналів у ЄС та розширення списку підсанкційних осіб.

Світові ЗМІ обговорюють запровадження європейського ембарго на імпорт російської нафти. Факти ICTV розповідають, як описують у світі це рішення ЄС щодо країни-агресора.

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Журналістка газети The New York Times Моніка Проньчук називає зустріч у Брюсселі, яка завершилася схваленням ембарго, “проривом у новому пакеті санкцій”. Вона наводить слова президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка наголосила, що це є також “чіткою відповіддю Росії” на її рішення перервати постачання енергетики до п’яти країн-членів ЄС.

Інші журналісти NYT наголошують, що ембарго на російську нафту – ще не кінець, адже лідери ЄС “мають намір шукати подальші способи посилити економічні лещата щодо Кремля”, а також підтримати економіку України, яка постраждала через російське вторгнення.

Акцентується також увага на словах фон дер Ляєн, яка наголосила на важливості моніторингу коштів, які готують передати Україні. Повідомлялося, що ЄС збирає пакет підтримки для відновлення, який становитиме $9,7 млрд та буде наданий протягом 2022 року.

Ще одна американська газета The Washington Post пише, що країни ЄС нарешті досягли угоди про відмову від російської нафти, що є їхньою “значущою спробою вдарити по російській економіці через війну в Україні”.

Але зазначають, що тиск на РФ буде пом’якшений щодо трубопровідної нафти задля поступок країнам, які не мають виходу до моря, як от Угорщина.

Видання Business Insider наголошує, що ембарго на російську нафту передбачає компроміс для Угорщини, Чехії та Словаччини, які не мають виходу до моря. Ці країни продовжать отримувати російську нафту трубопроводом.

Там наголошують, що таке рішення було необхідним, щоб досягти компромісу із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, який має тісні зв’язки з Путіним. Також зазначається, що не існує жодних обмежень у часі, протягом якого ці три країни зможуть отримувати нафту трубопроводом із РФ.

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Водночас видання Politico з посиланням на заяви Шарля Мішеля, Урсули фон дер Ляєн та лідерів деяких країн ЄС пише, що питання щодо цих трьох країн та постачання до них російської нафти трубопроводом знову буде розглянуто “якнайшвидше”.

За даними Politico, Німеччина та Польща також отримують частину нафти з Росії нафтопроводом, але домовилися взагалі припинити купувати російську нафту до кінця року. Це означає, що північна ділянка магістрального трубопроводу з Росії буде відрізана, хоча вона все одно буде проходити через її південну частину, зазначає Politico.