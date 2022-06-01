Червень, 01 в 20:59

У військовому кіберкомандуванні США визнали, що американські військові хакери проводять наступальні операції на підтримку України.

Про це в інтерв’ю Sky News повідомив голова Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне.

Генерал, який також є директором Агентства національної безпеки (АНБ), сказав виданню, що він “щодня” стурбований ризиком російської кібератаки на США, та заявив, що передові дії є ефективним способом захисту як Америки, так і союзників.

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Генерал Накасон вперше підтвердив, що США проводять наступальні хакерські операції на підтримку України у відповідь на російське вторгнення.

– Ми провели низку операцій по всьому спектру – наступальні, оборонні та інформаційні операції, – сказав він.

Генерал Накасоне не став докладно описувати ці заходи, але пояснив, що вони були законними, проводилися за наявності цивільного нагляду за військовими та в межах політики, що визначається Міністерством оборони.

– Моя робота полягає в тому, щоб надати низку варіантів міністру оборони та президенту, і саме цим я й займаюся, – сказав він.

Пол Накасоне зазначив, що, на відміну від Росії, яка проводить інформаційні операції, починаючи з брехні, США прагнуть стратегічно говорити правду.

– Класичний приклад – 2020 рік, коли ми побачили низку різних проксі, у даному випадку “ферми тролів”, які почали розвиватися в Африці, – сказав він.

Кіберкомандування та АНБ поділилися цією інформацією із ФБР, а також з американським телеканалом CNN.

Це стратегічне розкриття розвивається з 2018 року, додав генерал Накасоне, і воно лягло в основу реакції Заходу на вторгнення Росії до України.

Генерал Накасоне не погодився з думкою коментаторів, які вважають, що кібернетичні напади Росії на Україну були перебільшені, і похвалив український уряд та захисників за їхню стійкість.

– Якби ви запитали українців, вони не сказали б, що це було щось роздуте, – сказав він.

Він також відзначив російські атаки на українські супутникові системи та урядові органи.

– Це та частина, яка, як на мене, іноді упускається громадськістю. Вони не те щоб не були дуже зайняті, вони були неймовірно зайняті. І я думаю, що їхня стійкість – це, можливо, та історія, яка найбільше інтригує всіх нас, – сказав генерал.

Пол Накасоне також висловив стурбованість через кіберзагрози для США, що виходять з боку Російської Федерації.