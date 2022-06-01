Червень, 01 в 16:47

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеція та Фінляндія досі не виконали вимоги Туреччини, а Анкара не отримала конкретних пропозицій від обох країн щодо своїх занепокоєнь.

Ердоган заявив, що НАТО – блок безпеки, а не Альянс для підтримки терористичних груп. Тут маються на увазі насамперед претензії Туреччини щодо представників Робітничої партії Курдистану — курдської лівої політичної організації, що діє у підпіллі та прагне досягнути політичної автономії для населених курдами регіонів Туреччини і сусіднього Іраку.

Виступаючи на засіданні парламентської групи правлячої Партії справедливості та розвитку в середу, 1 червня, Ердоган сказав, що такі країни, як Швеція та Фінляндія, намагаються маніпулювати сприйняттям, “змінюючи написання РПК” та “створюючи ребрендинг терористам”. Президент Туреччини підкреслив, що таким чином Швеція та Фінляндія “лише обманюють себе”.

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Він також розкритикував Швецію за те, що вона показала інтерв’ю з Саліхом Муслімом, лідером сирійського відділення РПК, у день, коли шведська та фінська делегації приїхали в Анкару, щоб обговорити своє членство в НАТО.

— Як Туреччина може схвалити заявки Швеції та Фінляндії до НАТО, враховуючи, що члени терористичної організації вільно бродять, проводять там мітинги? – сказав Ердоган, додавши, що обидві країни ще не дали конкретної відповіді на очікування Туреччини.

Туреччина висловила занепокоєння з приводу підтримки шведськими та фінськими країнами терористичних груп під час зустрічі турецьких офіційних осіб минулого тижня.

У травні Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Вони сподівалися, що це буде швидкий процес вступу. Але Туреччина виступила проти членства Швеції і Фінляндії на тій підставі, що вони підтримують групи, які вона вважає терористами.

Туреччина, США, ЄС, Австралія та Канада оголосили РПК терористичною організацією. Анкара вимагає відповідного визнання від Швеції й Фінляндії. В Туреччині наголошують, що Швеція підтримує членів РПК та гарантує їм безпеку, ба навіть відмовляється видавати Туреччині людей, екстрадиції яких та вимагає уже п’ять років.

Водночас, Туреччина вимагає видати їй не лише представників РПК, а й учасники Сил народної самооборони (YPG), які воювали на півночі Сирії з бойовиками ІДІЛ і теж підтримують незалежницькі ідеї курдів. А ще — прихильників Фетулли Ґюлена, якого влада Туреччини вважає організатором невдалого військового перевороту 2016 року.

Джерело: Daily Sabah