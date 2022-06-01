Україна не використовуватиме проти Росії далекобійну зброю, надану США – Зеленський

Червень, 01 в 14:12

Україна не має планів використовувати для завдання ударів по території країни-агресора Російської Федерації далекобійну зброю, яку надали Сполучені Штати Америки. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.

Глава держави спростував думки, що Україна начебто планує напасти на Росію після того, як вона здійснила повномасштабне вторгнення на територію нашої країни. За його словами, наша держава не вестиме війну на території РФ.

– Дехто з людей у США вважає, і люди в Білому домі обговорюють, що ми можемо використовувати (американську зброю, – Ред.) для нападу на Росію. Ми не плануємо нападати на Росію, – переконаний Зеленський.

Президент зауважив, що повномасштабна війна відбувається на території України. Держава має намір звільнити від окупанта українські міста – для цього необхідне відповідне озброєння.

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– Війна відбувається на нашій території. Вони прийшли у нашу країну. Ми хочемо розблокувати наші міста. Для цього нам потрібне озброєння, яке може бити на відстані до 100 км, – вважає президент України.

Президент США Джо Байден розповів, що Америка має намір надати Україні досконаліші ракетні системи та боєприпаси. Адміністрація Білого дому оголосила деталі нового пакету безпеки на $700 млн, який охоплюватиме ракетні системи з більшою дальністю дії.

Джерело: Newsmax