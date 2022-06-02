Червень, 02 в 1:31

Греція передасть Україні сотню радянських бронетранспортерів БМП-1А1, які майже 30 років тому Афінам продала Німеччина. Греції замість цих БМП будуть передані сучасні Marder, про постачання яких раніше домовилися Україна та Німеччина.

Про це пишуть два німецькі видання Die Welt та Bild.

– У 1994 році ФРН передала Греції сотні бронетранспортерів БМП-1А1 із запасів часів НДР. Тепер старі машини з яскравою історією повинні допомагати Україні у війні, де йде наступ Росії. У ході так званого кругового обміну Німеччина домовилася з Грецією, що бойові машини піхоти із колишніх запасів Національної народної армії (ННА) будуть доставлені через Афіни до України. За даними Міноборони Греції, Афіни натомість отримають “стільки ж” БМП Marder, – пише видання.

Радянські бронемашини 1А1 засновані на конструкції 1960-х років, проте ЗСУ можуть використовувати їх без особливої ​​підготовки, зазначає Die Welt.

Зараз дивляться

Видання зазначає, що близько 30 років тому ФРН продала Греції трохи більше ніж 500 таких БМП. Частину з них перепродали, а частину – знищили. Так, за попередніми оцінками, на озброєнні ФРН залишилося близько сотні БМП-1, коли ЗМІ в Греції пишуть про максимум 200 бронемашин.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц і глава грецького уряду Кіріакос Міцотакіс домовилися про обмін, в рамках якого буде проведено цей круговий обмін.

Проте видання Bild зазначає, що компанія Rheinmetall раніше подала заявку на експорт до України до Федеральної ради безпеки ще 22 квітня.

– З сьогоднішньою угодою щодо Marder для України, нарешті, закінчено обговорення, – сказало джерело видання у Бундескабінеті.

Він додав, що канцлер Шольц хотів “покласти край стомлюючим суперечкам про бронетранспортери”. За його словами, це є причиною, чому ФРН передасть Marder, що все ще функціонують. Таким чином, вони більше не будуть доступні для України.

Про бажання Києва отримати вказану сучасну зброю, а не лише радянські бронемашини, пише і Die Welt.

– Поки що остаточно не зрозуміло, про яку кількість одиниць йдеться і як виглядатиме бізнес-модель з виробником Marder компанією Rheinmetall. Керівник Rheinmetall Армін Паппергер вже заявив 10 травня, що протягом трьох тижнів він зможе поставити принаймні перші зразки із загальної кількості близько 100 Marder зі складу збройової компанії і що крім України є й інші зацікавлені сторони. Для німецької збройової промисловості назріває історична угода щодо обміну зброєю, якщо колишні країни Східного блоку тепер поставлятимуть колишню радянську зброю Україні, а натомість отримають західне озброєння. Більше того, Київ також хоче отримати сучасну західну зброю, – пише видання.

Bild зазначає, що радянські БМП-1А1 не використовувалися роками, деякі з них були перепродані з Греції до Іраку та Єгипту або використовуються як навчальні мішені у військових маневрах.

Раніше канцлер ФРН оголосив про передачу Україні систем ППО Iris-T, проте згодом глава МЗС Німеччини Анналена Бербок уточнила, що на постачання ППО підуть місяці.

Джерела: Die Welt, Bild