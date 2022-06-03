Червень, 03 в 13:51

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що рішення країн ОПЕК+ збільшити видобуток нафти допоможе Євросоюзу позбутися залежності від РФ.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила під час свого візиту до Польщі.

За її словами, дуже важливо країнам європейського блоку перейти до інших постачальників.

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– І перша важлива умова – це диверсифікація від Росії до інших постачальників. Тож я вітаю сьогоднішню заяву ОПЕК про збільшення постачання нафти. Тому що так нам легше розпочати згортання та позбавлення від російської нафти й переміщуватися в інші регіони світу для отримання необхідної нафти, – сказала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, що міністри ОПЕК+ домовилися збільшити квоти на видобуток нафти в липні та серпні на 648 тис. барелів на добу. Таким чином вони перенесли свої плани з вересня.

Раніше планувалося, що квоту на липень, серпень і вересень буде збільшено на 432 тис. барелів на добу.

Британське видання Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що Саудівська Аравія готова збільшити видобування нафти, якщо видобуток у Росії істотно впаде під тиском санкцій.

Нагадаємо, що лідери країн-членів Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з РФ та виділення Україні ще 9 млрд євро на макрофінансову допомогу.