Чехія готова офіційно визнати Росію країною-терористом – Кондратюк

Червень, 04 в 18:48

Чехія офіційно готова ухвалити на рівні двох палат свого парламенту резолюцію про визнання Росії країною-терористом. Про це розповіла заступниця глави Верховної Ради України Олена Кондратюк.

– Чехія – одна з країн, яка першою засуджувала дії РФ. Вони ухвалили резолюцію, яка стосується засудження геноциду проти України з боку РФ. Чехія готова ухвалити на рівні двох палат свого парламенту також резолюцію про визнання Російської Федерації країною-терористом. Це дуже важливо, – вважає вона.

За її словами, у Чехії багато говорять про допомогу Україні, яку країна може надати в озброєнні, та про можливості залучення чеських експертів-адвокатів до процесів Міжнародного кримінального суду проти воєнних злочинів Росії.

– Ми говорили зі спікеркою Маркетою (членом Палати депутатів парламенту Чехії, – Ред.), яку допомогу може надати Чехія з відбудови України. Вона запевнила, що Чехія розробляє спеціальний план для України, де б залучила інвестиції, свої бізнес-структури для надання такого плану з відновлення та відбудови нашої країни, – зазначила Кондратюк.

Раніше Литва визнала Росію країною-терористом. У парламентарі одноголосно ухвалили резолюцію, в якій визнали Росію державою, яка підтримує та здійснює тероризм. Сейм Литви визнав війну Росії геноцидом українського народу.