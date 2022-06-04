НАТО проведе військово-морські навчання Baltops-22 за участю 16 країн

Червень, 04 в 16:53

Масштабні щорічні міжнародні військові навчання НАТО Baltops-22 за участю 16 країн відбудуться у регіоні Балтійського моря з 5 до 17 червня.

За даними Міністерства оборони США, протягом середини червня понад 40 кораблів, 60 літаків і понад 4 тис. військовослужбовців з 18 країн-учасниць візьмуть участь у військових навчаннях у Балтійському морі.

Військові відпрацюють протиповітряну та протичовнову оборону, десантні операції, заборону доступу на морі та протимінні операції.

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Серед країн-учасниць: Бельгія, Болгарія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Туреччина, Велика Британія, США, а також партнери Північноатлантичного Альянсу – Швеція та Фінляндія.

Військові навчання розпочнуться у Стокгольмі, після чого військові проведуть маневри у водах Балтійського моря та повітряному просторі регіону. Завершаться навчання Baltops-22 у Німеччині.