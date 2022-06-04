Червень, 04 в 19:31

У Варшаві пройшла акція під посольством Угорщини, яка блокує санкції ЄС проти Росії, виступаючи проти ембарго на нафту.

Українці висловилися проти функціонування трубопроводу Дружба.

Дружба — найбільший у світі нафтопровід. Трубопровід покликаний транспортувати російську нафту у країни Центральної та Східної Європи.

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Активісти, які проти політики очільника угорського уряду Віктора Орбана, акцію проводили під гаслом Дружба – це найбільш кривавий трубопровід у Європі.

Мітингарі влаштували перфоманс, під час якого з імпровізованого трубопроводу текла кров українців. Адже саме на кістках українців Угорщина намагається залатати свої енергетичні проблеми.

Ставлення Угорщини до війни в Україні

Між Україною та Угорщиною ще до повномасштабного вторгнення РФ відношення були напруженими. Зокрема, через проросійську владу в Угорщині. Також угорцям не давав спокою мовний закон в Україні. На дипломатичному рівні це викликало хвилювання із певною регулярністю.

Ба більше, голова угорського уряду Віктор Орбан давній приятель Путіна. Орбан утримується від будь-якої критики ініціатора війни. Угорщина – це єдина країна Європи, яка категорично проти надання зброї Україні. Вони навіть не дозволяють доставляли її територією свої країни.

Також Орбан після повномасштабного вторгнення виступає проти низки санкцій проти РФ. Зокрема, йдеться про ембарго на нафту та газ. Крім того, їм чомусь не подобаються санкції проти патріарха Кирила.

За свого боку, Україна розцінює кроки Угорщини як недружні кроки, які демонструють небажання цієї країни допомагати у боротьбі проти російської агресії.