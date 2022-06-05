Червень, 05 в 17:28

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо запевняє, що “світова хлібна війна” вже розпочалася через блокаду зерна в Україні.

Про це повідомляє агентство ANSA.

На думку міністра, нестача зерна означає ризик виникнення нових військових конфліктів у Африці.

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– Глобальна хлібна війна вже йде, і ми маємо її зупинити. Ми ризикуємо політичною нестабільністю в Африці, поширенням терористичних організацій, переворотів, – сказав Ді Майо.

Видання зазначає, що до широкомасштабної війни Україна була одним із провідних світових експортерів зерна та сільськогосподарських добрив. Українське зерно постачалося у такі регіони, як Близький Схід та Північна Африка.

– Президент Росії Володимир Путін має якнайшвидше укласти мирну угоду, включаючи угоду щодо постачання зерна, а також угоду про перемир’я, яка дозволить евакуювати жінок, мирних жителів та дітей, які знаходяться під російськими бомбами на сході України вже понад 100 діб, – додав італійський міністр.

За словами Ді Майо, зараз 30 млн тонн зерна заблоковані в українських портах російськими військовими кораблями. Це зерно необхідно розблокувати, бо є ризик нових воєн в Африці.

Раніше повідомлялося, що близько 20 млн тонн зерна та насіння соняшнику з України та Росії доставлять на світові ринки завдяки механізму командного центру, який планується створити у Стамбулі.

Президент РФ Володимир Путін запропонував вивозити українське зерно через окуповані порти.