Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

МЗС Італії прогнозує війни в Африці через зернову кризу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
МЗС Італії прогнозує війни в Африці через зернову кризу
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо запевняє, що “світова хлібна війна” вже розпочалася через блокаду зерна в Україні.

Про це повідомляє агентство ANSA.

На думку міністра, нестача зерна означає ризик виникнення нових військових конфліктів у Африці.

Зараз дивляться

– Глобальна хлібна війна вже йде, і ми маємо її зупинити. Ми ризикуємо політичною нестабільністю в Африці, поширенням терористичних організацій, переворотів, – сказав Ді Майо.

Видання зазначає, що до широкомасштабної війни Україна була одним із провідних світових експортерів зерна та сільськогосподарських добрив. Українське зерно постачалося у такі регіони, як Близький Схід та Північна Африка.

– Президент Росії Володимир Путін має якнайшвидше укласти мирну угоду, включаючи угоду щодо постачання зерна, а також угоду про перемир’я, яка дозволить евакуювати жінок, мирних жителів та дітей, які знаходяться під російськими бомбами на сході України вже понад 100 діб, – додав італійський міністр.

За словами Ді Майо, зараз 30 млн тонн зерна заблоковані в українських портах російськими військовими кораблями. Це зерно необхідно розблокувати, бо є ризик нових воєн в Африці.

Читайте
РФ має відвести війська з акваторії морів: у МЗС розповіли, за яких умов Україна розмінує порти

Раніше повідомлялося, що близько 20 млн тонн зерна та насіння соняшнику з України та Росії доставлять на світові ринки завдяки механізму командного центру, який планується створити у Стамбулі.

Президент РФ Володимир Путін запропонував вивозити українське зерно через окуповані порти.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка