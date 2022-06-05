Червень, 05 в 16:32

Федеральне відомство з охорони конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz) випустило попередження для німецьких політиків та держслужбовців щодо можливих прослуховування та небезпеки несанкціонованого витоку даних.

Про це заявила Міністр внутрішніх справ країни Ненсі Фезер.

Так, міністр внутрішніх справ Німеччини звинуватила Кремль у гібридній війні.

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– Ми захищаємо себе та діємо. Саме тому ми вислали з російського посольства в Берліні 40 осіб, які, на нашу думку, стосуються російських спецслужб, – зазначила Фезер.

За її словами, у Німеччині дуже ретельно стежать за тим, які засоби розвідки використовує російський уряд.

Глава МВС попередила, що розмови, які проводяться за допомогою звичайних телекомунікаційних мереж, не захищені від прослуховування. Є припущення, що іноземні спецслужби “докладають значних зусиль для перехоплення та прослуховування телекомунікаційних з’єднань”, зазначила Фезер.

Зазначається, що на даху посольства РФ у Німеччині встановлено широкосмугову дипольну антену, яку можуть використовувати для збору інформації. За нею вже кілька років триває спостереження.

Експерт Християнсько-демократичного союзу з внутрішніх справ Штефан Хек зажадав від російського диппредставництва прибрати антену. Але від дипломатів РФ поки що жодної реакції та дій.

Нагадаємо, що 4 квітня уряд Німеччини оголосив персонами нон грата 40 російських дипломатів.