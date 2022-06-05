У ЄС готовий план відмови від російського газу – єврокомісар Бретон

Червень, 05 в 17:11

Євросоюз завершив підготовку плану, який дозволить європейським країнам повністю відмовитися від російського газу, повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон.

Що саме передбачено планом, розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак:

– Він включатиме 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу зі США або Катару, а також додаткові 10 млрд, які будуть отримуватися через трубопроводи.

За його словами, ще одна важлива складова плану – перехід на зелену енергетику.

Зараз дивляться

3 червня Рада ЄС запровадила шостий пакет економічних і персональних санкцій проти Росії. До нього увійшло нафтове ембарго, відключення ще кількох банків від платіжної системи SWIFT, призупинення мовлення ще трьох російських державних телеканалів.

Водночас Європейський Союз уже працює над сьомим пакетом санкцій проти РФ, підтвердили у МЗС Польщі. Зокрема, вони можуть торкнутися постачання газу, який Росія ще може продати.