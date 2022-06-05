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В США екстрено евакуювали Байдена з дружиною у безпечне місце

Ілля Нежигай, редактор стрічки
джо байден
Фото: Depositphotos

Президента Сполучених Штатів Джо Байден та його дружина, перша Леді Джилл Байден, евакуювали з будинку в містечку Рехобот-Біч, що у штаті Делавер, де пара проводила вихідні.

Як повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому, евакуація була проведена в рамках запобіжного заходу у суботу, 5 червня.

Причиною евакуації став приватний літак, що увійшов в обмежений повітряний простір, в зоні якого знаходився президент.

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– Невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір, все вказує на те, що це сталося помилково, і були вжиті запобіжні заходи, – повідомив він.

За його словами, жодної загрози для президента чи його сім’ї не було.

Чиновник додав, що Джо та Джилл Байден повернулись до резиденції, а Білий дім поінформував журналістів про інцидент майже через годину після інциденту.

Згодом Секретна служба США підтвердила інформацію про літак, що порушив обмежену повітряну зону біля пляжного будинку родини Байдена.

– Сьогодні близько 13:00 приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір над Рехоботом, штат Делавер, після помилкового проникнення в зону під охороною. Літак був негайно виведений з обмеженого повітряного простору. Секретна служба США проведе бесіду з пілотом, – заявив представник відомства Ентоні Гульємі.

Раніше Джо Байден розповів, що США планують робити і чого не збираються робити в Україні.

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Джерело: CNN
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