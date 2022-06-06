Червень, 06 в 11:15

США та Південна Корея здійснили запуск восьми балістичних ракет у бік Східного моря у відповідь на ракетні пуски КНДР напередодні.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що союзники запустили ракети тактичної ракетної системи класу “земля-земля” (ATACMS) зі східного прибережного району провінції Канвондо. Перший запуск здійснили о 04.45 ранку за місцевим часом.

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У неділю Північна Корея запустила вісім балістичних ракет малої дальності (SRBM) з чотирьох різних місць у бік Східного моря після військово-морських навчань Південної Кореї за участю американського авіаносця.

– Спільний запуск Південною Кореєю та США ракет класу “земля-земля” продемонстрував здатність і позицію для завдання негайних високоточних ударів по джерелах провокацій та їхніх сил управління та підтримки, – йдеться в пресрелізі JCS.

Союзники засудили серію провокацій з боку КНДР та закликають Північну Корею не створювати напруженості у регіоні.

Зазначається, що КНДР здійснила пуски різних ракет, зокрема ракети KN-23, створеної на зразок російського Іскандера.

Південна Корея та США провели спільні запуски ракет уперше з 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея запустила три балістичні ракети в море. Про запуск повідомили військові Південної Кореї невдовзі після того, як президент США Джо Байден завершив свій візит до Азії.