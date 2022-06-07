Греція передасть Україні близько 100 одиниць БМП-1, коли отримає німецькі Marder

Червень, 07 в 1:00

Греція передасть Україні близько 100 одиниць БМП-1, коли до країни доставлять обіцяні Берліном німецькі бойові машини піхоти Marder. Про це повідомляють іноземні видання із посиланням на спікера грецького уряду.

За уточненою інформацією, причиною відповідної позиції є конфлікт Греції з Туреччиною. Анкара претендує на деякі грецькі острови, тому Збройні сили Греції перебувають у стані бойової готовності.

У травні Афіни вже заявляли, що поставлять Україні важке озброєння лише за умови його негайної заміни.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про розмову із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом про можливість такого обміну бронетехнікою.

Про які саме німецькі БМП йшлося та скільки одиниць техніки Греція передасть Україні, канцлер тоді не уточнював. На озброєнні німецького Бундесверу наразі перебувають БМП Marder та Puma. Іноземні видання повідомляють, що у випадку з Грецією говорили про постачання саме бойової машини піхоти Marder.