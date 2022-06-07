Червень, 07 в 16:59

Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії повинен поширюватися на імпорт газу з РФ, а також на всі російські банки.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після зустрічі зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом.

Рау зазначив, що важливою темою його переговорів з очільником МЗС Австрії була ситуація в Україні. Польський міністр згадав про шостий пакет санкцій проти РФ, затверджений Євросоюзом минулого тижня, який передбачає часткове нафтове ембарго.

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За словами Рау, це важливий, проте недостатній крок у напрямку енергонезалежності Європи. Міністр додав, що Польща пропонує поширити сьомий пакет санкцій на всі російські енергоносії та банки.

– Це (шостий пакет санкцій, – Ред.) важливий крок щодо забезпечення незалежності Європи від російських енергоресурсів. Однак цього недостатньо. Ми повинні розпочати роботу над сьомим пакетом санкцій, який має охоплювати, зокрема, повне припинення імпорту російського газу та нафтохімічної продукції, а також відключення всіх російських та білоруських банків від системи SWIFT, – наголосив Рау.

Міністр нагадав, що Польща від початку розв’язаної РФ повномасштабної війни непохитно підтримує Україну за всіма ключовими напрямками заради збереження територіальної цілісності нашої держави, а також відповідно до інтересів Європи та всієї трансатлантичної спільноти.

Збігнєв Рау зазначив, що Україна повинна зайняти місце в складі Євросоюзу.

– Саме тому ми очікуємо на позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні статусу країни-кандидата. Ми сподіваємося, що на наступному засіданні Європейська рада ухвалить позитивне рішення щодо цього питання, – запевнив міністр.

Днями заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський повідомив, що Євросоюз уже працює над сьомим пакетом санкцій проти РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі свого боку прогнозував, що сьомий пакет, найімовірніше, затвердять без газового ембарго.

3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій, до якого увійшло нафтове ембарго, відключення ще кількох банків від платіжної системи SWIFT (зокрема Сбербанка), призупинення мовлення російських державних телеканалів.

Також запроваджені персональні санкції проти дружини та дітей Дмитра Пєскова, коханки Володимира Путіна Аліни Кабаєвої, російських військовослужбовців та інших осіб.

Джерело: Polskie Radio 24, WNP.PL