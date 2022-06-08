Без перспектив на успіх: до судів ЄС надійшло близько 20 апеляцій від олігархів РФ через санкції

Червень, 08 в 20:37

Російські мільярдери, які потрапили під санкції Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, починають подавати позови до судів.

Агентство Bloomberg зазначає, що до судів ЄС було подано вже близько 20 апеляцій від російських підсанкційних олігархів та членів їхніх сімей.

Серед них колишній головний виконавчий директор Sibur Holding Дмитро Конов, який подав свою апеляцію до Генерального суду ЄС у Люксембурзі 1 червня. Раніше заяви на оскарження подали Роман Абрамович, Андрій Мельниченко та Михайло Фрідман.

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Втім, як зазначають юристи у ЄС, перспективи їхнього успіху у цій справі здебільшого примарні.

— Перспективи успіху в переважній більшості справ матимуть обмежені шанси на успіх, – сказав ірландський судовий адвокат, який спеціалізується на праві ЄС Карстен Затшлер.

За його словами, складним буде навіть твердження про те, що ЄС занадто розширив свої повноваження, щоб “заманити у пастку опонентів путінського режиму”, оскільки “в самій основі рішень міститься дуже багато політичних тверджень”.

Щоб “боляче вдарити Росію”, ЄС наклав санкції на величезну кількість компаній та окремих осіб. Минулого тижня ЄС ухвалив шостий пакет санкцій, що включає часткову заборону на імпорт російської нафти та рішення відсторонити найбільший російський банк Сбербанк від міжнародної платіжної системи SWIFT. У санкційному списку ЄС зараз понад 1 000 людей, включаючи Путіна та голови російського МЗС Лаврова, а також майже 100 фірм.

Водночас, якщо російські олігархи програють у Генеральному суді, то зможуть востаннє оскаржити рішення у вищій судовій інстанції ЄС – Суді ЄС.

Але одна справа подати апеляцію, а інша знайти юридичного представника. За словами Затшлера, “багато юридичних фірм уникають будь-яких справ, що пов’язані будь-яким чином з Росією після її вторгнення в Україну”.

Але росіяни знаходять і тут лазівки, зокрема завдяки правилу cab-rank rule (правило в законодавстві, яке зобов’язує адвоката брати роботу в галузі, в якій він є компетентним, – Ред.), яке діє у Британії та Ірландії. І хоча Brexit обмежив права лондонських адвокатів, які історично часто представляли російських клієнтів, такі повноваження переклали на ірландських адвокатів.

Це означає, що вони не можуть вибирати так само, як інші юридичні спеціалісти, якщо тільки у них немає дійсного конфлікту або занадто багато іншої роботи. Це означає, що вони не можуть відмовитися від справи, якщо у них немає дійсного конфлікту з клієнтом або надто багато іншої роботи.