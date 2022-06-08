Червень, 08 в 18:29

В Анкарі завершилися переговори голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу 8 червня.

– Увага була прикута до розблокування українських портів. Поки що з публічної комунікації йдеться тільки про те, що домовились домовлятися, немає жодних конкретних домовленостей і їх не може бути без нас. Турецька сторона отримала інформацію від російської, яка їхня позиція, і тепер ми очікуємо на комунікацію між українською й турецькою сторонами, щоб віднайти спільні точки дотику, – зазначив він.

Бондар наголосив, що для багатьох країн світу, зокрема Туреччини, держав Північної Африки та Латинської Америки, розблокування українських портів означало б незалежність від інших ринків та зниження цін на хліб.

Зараз дивляться

За його словами, Росія намагається продовжити блокування суден та нав’язати якісь свої нереальні пропозиції.

– Я абсолютно впевнений, що їм це не вдасться. Росіяни мають відійти, розблокувати ці порти, тоді можна буде говорити про те, що ми можемо проводити розмінування і дозволити вихід кораблів із портів, щоб насамперед забезпечити собі безпеку і друге – вивозити безпечно зерно, – каже посол.

Також він припустив, що РФ не зацікавлена у тому, щоб випустити судна із зерном з українських портів. Бондар упевнений, що вони хочуть продати побільше своєї продукції і накрасти української на окупованих територіях.

Дипломат вказав на те, що Туреччина є наразі єдиною країною, якій вдалося посадити російську та українську сторони за стіл переговорів, проте наразі цей процес зупинився.

Він наголосив, що безпосередньою умовою з боку Києва залишається виведення російських військ з українських територій.

– Тоді переговори можуть мати шанс на успіх і завершитися підписанням певного документа. Інакше так звана теорія “мир в обмін на території” для нас не працює. Турецька сторона це прекрасно розуміє і, звичайно, хоча б намагається з’ясовувати тепер позицію російської сторони і допомагати у відновленні цього діалогу, – додав Бондар.

Зазначимо, що представників України не запрошували на переговори Туреччини та Росії щодо забезпечення експорту українського зерна з портів у Чорному морі.