Червень, 08 в 17:49

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові інвестиційні обмеження, які забороняють американцям купувати російські акції та облігації.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на Міністерство фінансів США.

Заборона є кроком влади Сполучених Штатів щодо посилення фінансового тиску на Росію у відповідь на вторгнення російських військ в Україну.

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Згідно з новим рішенням, американським інвесторам заборонено купувати “як нові, так і існуючі боргові та пайові цінні папери, випущені юридичною особою в Російській Федерації”.

Досі американці могли купувати російські акції та облігації, що обмінювалися на вторинних ринках.

Американцям, як і раніше, буде дозволено продавати російські акції та облігації, але тільки “особі, яка не є громадянином США”, йдеться в повідомленні американського казначейства.

При цьому американці не зобов’язані позбавлятися російських цінних паперів і можуть продовжувати володіти ними, йдеться в повідомленні.

Американські інвестори також можуть вкладати кошти в американські фонди, які володіють російськими цінними паперами, за умови, що ці російські цінні папери не становлять більшу частину активів фонду.

Раніше Вашингтон ввів нові санкції проти низки високопоставлених росіян, серед яких – власник Северсталі Олексій Мордашов та члени його родини (і пов’язані з ним компанії), віолончеліст та друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Ролдугін із дружиною, а також – спікер російського МЗС Марія Захарова.