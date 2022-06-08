Червень, 08 в 13:32

Міністерство соціальної політики України зібрало в один зручний документ корисну офіційну інформацію про особливості перебування в 154 державах.

Вона стане у пригоді українцям, які планують тимчасово покинути Україну або вже виїхали за кордон. У відомстві зазначили, що дані постійно перевірятимуться та оновлюватимуться.

Щоб ознайомитися з офіційною інформацією щодо допомог, які надаються країнами для громадян України, слід перейти за посиланням https://dopomoga-poruch.com/.

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Яку інформацію українці можуть дізнатися на сайті?

інформація щодо отримання статусу на території інших держав громадянами України;

питання забезпечення житлом;

питання забезпечення фінансовою допомогою;

медичні питання;

питання освіти;

питання працевлаштування;

інформація щодо реєстраційних центрів для переміщених з України осіб та інша корисна інформація.

Зазначається, що відповідний дайджест від Мінсоцполітики України було розроблено з метою інформування громадян України, які планують або були вимушені покинути постійне місце проживання у зв’язку з воєнними діями Росії проти України.

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