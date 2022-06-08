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Мінсоцполітики зібрало дайджест для українців про особливості перебування у 154 країнах

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Українці
Фото: Depositphotos

Міністерство соціальної політики України зібрало в один зручний документ корисну офіційну інформацію про особливості перебування в 154 державах.

Вона стане у пригоді українцям, які планують тимчасово покинути Україну або вже виїхали за кордон. У відомстві зазначили, що дані постійно перевірятимуться та оновлюватимуться.

Щоб ознайомитися з офіційною інформацією щодо допомог, які надаються країнами для громадян України, слід перейти за посиланням https://dopomoga-poruch.com/.

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Яку інформацію українці можуть дізнатися на сайті?

  • інформація щодо отримання статусу на території інших держав громадянами України;
  • питання забезпечення житлом;
  • питання забезпечення фінансовою допомогою;
  • медичні питання;
  • питання освіти;
  • питання працевлаштування;
  • інформація щодо реєстраційних центрів для переміщених з України осіб та інша корисна інформація.

Зазначається, що відповідний дайджест від Мінсоцполітики України було розроблено з метою інформування громадян України, які планують або були вимушені покинути постійне місце проживання у зв’язку з воєнними діями Росії проти України.

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Через повномасштабну війну в Україні безліч людей потребують додаткової грошової допомоги. Благодійний проєкт $1KProject надає фінансову допомогу українським родинам, які зазнали втрат через війну, яку Росія розв’язала проти України. Факти ICTV розповідають, що передбачає ця допомога та як її отримати.

Джерело: Мінсоцполітики
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