Мінсоцполітики зібрало дайджест для українців про особливості перебування у 154 країнах
Міністерство соціальної політики України зібрало в один зручний документ корисну офіційну інформацію про особливості перебування в 154 державах.
Вона стане у пригоді українцям, які планують тимчасово покинути Україну або вже виїхали за кордон. У відомстві зазначили, що дані постійно перевірятимуться та оновлюватимуться.
Щоб ознайомитися з офіційною інформацією щодо допомог, які надаються країнами для громадян України, слід перейти за посиланням https://dopomoga-poruch.com/.
Яку інформацію українці можуть дізнатися на сайті?
- інформація щодо отримання статусу на території інших держав громадянами України;
- питання забезпечення житлом;
- питання забезпечення фінансовою допомогою;
- медичні питання;
- питання освіти;
- питання працевлаштування;
- інформація щодо реєстраційних центрів для переміщених з України осіб та інша корисна інформація.
Зазначається, що відповідний дайджест від Мінсоцполітики України було розроблено з метою інформування громадян України, які планують або були вимушені покинути постійне місце проживання у зв’язку з воєнними діями Росії проти України.
Через повномасштабну війну в Україні безліч людей потребують додаткової грошової допомоги. Благодійний проєкт $1KProject надає фінансову допомогу українським родинам, які зазнали втрат через війну, яку Росія розв’язала проти України. Факти ICTV розповідають, що передбачає ця допомога та як її отримати.