Червень, 08 в 17:35

Мерія Вільнюса одностайно ухвалила рішення прибрати з військового цвинтаря Антакальніс гранітну скульптуру, що зображує шістьох радянських солдатів.

У понеділок опікунська рада Департаменту культурної спадщини ухвалила рішення зняти стели з обліку важливих культурних цінностей, зокрема через те, що вони напряму не пов’язані з конкретними похованнями.

За словами мера Вільнюса Ремігіуса Шимашюса, поховання радянських військових у цьому місці вже немає і це рішення назрівало вже 30 років.

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— Сьогодні ми можемо поставити крапку в цій історії: у понеділок ми отримали від CRD підтвердження, що ці стели не мають відношення до поховань, не мають відношення до надгробків. Отримавши таке пояснення, ми можемо перемістити стели, – сказав мер Шимашюс.

Він підкреслив, що не можна оминути той факт, що “радянська влада дуже своєрідно ставилася до громадських просторів”.

— Насправді совєти так і зробили – створювали сквери на цвинтарях і ховали людей на майданах, – додав міський голова Вільнюса.

Він запевнив, що стели перемістять, не пошкодивши їх, і не виключено, що поділять на сегменти. За підрахунками комунальної компанії Вільнюса, усі процедури з перенесення стел можуть тривати до півтора місяці.

За словами Шимашюса, багато українців, які воювали з боку СРСР, були поховані на Антакальніському цвинтарі під час Другої світової війни, але в умовах нинішнього російського вторгнення це є “додатковим мотивом” відмовитися від цієї радянської ідеологічної ознаки.

Гранітний монумент є традиційним місцем відзначення 9 травня для прихильників радянсько-російського погляду на історію Другої світової війни. Військовий меморіал на Антакальніському цвинтарі було створено 1951 року. Шість стел радянським солдатам встановили у 1984 році.

З початком повномасштабної війни РФ проти України у Литві активізувалися ініціативи щодо демонтажу радянських пам’ятників у різних місцях, завдяки спрощеній процедурі щодо них.

Джерело: BNS

Фото: Wikipedia/Cmapm