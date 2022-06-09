Ракети Bozok до безпілотників Bayraktar TB2: Туреччина запустила серійне виробництво

Червень, 09 в 15:07

На оборонних підприємстах Туреччини запустили масове виробництво мініатюрних боєприпасів з лазерним наведенням Bozok, які сумісні з українсько-турецьким безпілотником Bayraktar TB2.

– Україна є ідеальним середовищем і надає можливості для тестування, – так у Міноборони України прокоментували початок виробництва нових боєприпасів до БПЛА.

Turkey has started mass production of Bozok, miniature ammunition with laser guidance, which is highly compatible with the Ukrainian-Turkish Bayraktar TB2. Ukraine is the perfect environment and presents opportunities for testing. pic.twitter.com/Dz8Tso5sPU — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 9, 2022

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Bozok – боєприпас нового покоління для ударних безпілотників з лазерним наведенням уже пройшов кілька успішних бойових випробувань.

Ракета, яка наводиться на ціль лазерним променем, розробили в Інституті досліджень та розвитку оборонної промисловості SAGE при Раді з науково-технічних досліджень Туреччини TÜBİTAK.

Bozok важить 16 кг, має діаметр 120 мм та довжину 80 см, що дозволяє забезпечити його сумісність з БПЛА, де вага має важливе значення.

Вона легша за бомби MAM-L, які є частиною сімейства малогабаритних боєприпасів з лазерною напівактивною головкою самонаведення, які зокрема використовується ударними дронами Bayraktar TB2.

Також розробник збільшив дальність дії ракети з 9 км до 15 км, і це не межа.