Червень, 09 в 14:43

Американські військові розробили план навчання українських солдатів користуватися сучасною реактивною артилерією залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на заяву голови Об’єднаного комітету начальників штабів, генерала армії Марка Міллі.

Перекидання додаткової реактивної артилерії в Україну з наявних запасів армії або корпусу морської піхоти США також вимагатиме схвалення адміністрації Байдена.

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За словами Міллі, раціональна та продумана програма підготовки українських військових підвищить ефективність використання РСЗВ HIMARS.

– Було б марно просто кинути цю систему зброї у бій. Військові мають бути навчені цьому, щоб максимально ефективно використовувати високоточну систему, – сказав Міллі.

Нагадаємо, що адміністрація Байдена минулого місяця схвалила передачу Україні чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем M142, широко відомих як HIMARS, і після того, як Велика Британія заявила, що направить три реактивні системи залпового вогню M270, які виконують аналогічну функцію.

За словами Міллі, британці також тренуватимуть українські взводи.

Американський генерал зазначає, що російська армія продемонструвала, що вона перевершує українську артилерію з озброєння та дальності поразки.

Війська США розробили прискорену програму навчання для українських солдатів, які мають досвід поводження з іншими видами артилерії. Це робиться тому, що не доведеться наших військових навчати з нуля.

– В українців дуже гарні артилеристи. Дуже добрі артилеристи. Вони добре володіють артилерією. Але вони використовували системи радянської епохи, а потім перейшли на інші [західні] системи, – сказав Міллі.

США вже поставили Україні десятки гаубиць M777, артилерійських знарядь, які зазвичай стріляють 155 мм снарядами на відстань до 40 км. Міллі сказав, що українські сили використали цю зброю з великим успіхом. Проте Україна гостро потребує артилерійських систем більшої дальності.