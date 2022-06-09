Червень, 09 в 19:39

США та їхні союзники шукають способи обмежити подальше зростання світових цін на нафту, намагаючись збалансувати зусилля щодо скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв та захистити світову економіку від можливої ​​рецесії.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Минулого тижня міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США беруть участь у “надзвичайно активних” переговорах з європейськими союзниками щодо спроб сформувати об’єднання покупців та встановити граничну ціну на російську нафту.

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– Мета переговорів – зберегти доступність російської нафти на світових ринках для таких покупців, як Індія та Китай, що могло б допомогти стабілізувати ціни, які вже знаходяться на рівні, що приблизно вдвічі перевищує до пандемії, – пише видання.

Водночас США має на меті створити механізм, який західні країни могли б використовувати для обмеження доходів Росії від продажу енергоносіїв.

– Я думаю, що ми хочемо зберегти притік російської нафти на ринок, щоб стримати світові ціни і спробувати уникнути стрибка, який викличе світову рецесію і підніме ціни на нафту… Але абсолютно точно мета полягає в тому, щоб обмежити доходи, які надходять до Росії , – сказала міністр Єллен.

Раніше Європейський Союз та США вже запровадили заборону на імпорт російської нафти після вторгнення в Україну, і ЄС також просувається вперед із забороною на страхування постачання російської нафти. Оскільки європейські компанії імпортують набагато більше російської нафти, а також відправляють і страхують більшу її частину по всьому світу, їхні кроки мають серйозніші наслідки для світових цін.

Міністр Єллен вважає, що дії ЄС можуть значно підвищити світові ціни на нафту, що висвітлює труднощі, з якими стикаються розробники глобальної політики, намагаючись одночасно покарати Росію та обмежити збитки для світової економіки.

Ідея, що обговорюється в рамках Групи семи (G7), полягає в тому, щоб звернутися до страховиків та спробувати встановити граничні ціни, зазначає WSJ.

– Постачання нафти часто страхуються компаніями в ЄС чи Великій Британії, і чиновники вивчають можливість того, щоб ці страховики покривали лише постачання російської нафти до неєвропейських країн, які підпадають під обмеження ціни, – пише видання із посиланням на осіб, знайомих з ходом обговорення.

За словами співрозмовників WSJ, такий крок створюватиметься таким чином, щоб відповідати забороні ЄС на страхування щодо РФ.

Паралельно з цим, американські чиновники з Міністерства фінансів здійснюють поїздки до Великої Британії та континентальної Європи для обговорення санкцій.

– Американські чиновники в адміністрації вивчають способи стабілізації світових цін на нафту та продовжують карати Росію, – цитує видання високопосадовця Мінфіну США.

За його словами, чиновники Адміністрації президента США вивчають деталі беззбиткових витрат для російських виробників нафти, а також способи доставки нафти.

Водночас європейські чиновники кажуть, що в рамках G7 продовжуються обговорення того, як працювати зі США та іншими країнами, щоб енергетичні санкції мали глобальний ефект, не викликаючи різкого зростання цін на нафту та природний газ.

При цьому видання зазначає, що немає жодних ознак того, що ЄС перегляне санкції щодо нафти та страхування, ухвалені ним після кількох тижнів важких переговорів.

Деякі аналітики очікують, що дії ЄС надовго обмежать здатність Росії виробляти та продавати нафту, що чинитиме значний довгостроковий підвищувальний тиск на світові ціни на нафту. За словами цих аналітиків, росіяни стикаються із серйозними логістичними перешкодами при продажі великих обсягів нафти в інші країни і, зрештою, змушені закривати свердловини, коли у них закінчуються запаси.

Росія, яка, за словами аналітиків, вже продає нафту зі знижкою приблизно $30 за барель порівняно зі світовими базовими цінами, отримує від ЄС близько $10 млрд на місяць за сиру нафту і нафтопродукти, за даними Брюссельського аналітичного центру Bruegel. До початку повномасштабного вторгнення Росія експортувала до ЄС приблизно 2,5 мільйона барелів сирої нафти на день.

– Ми вважаємо, що кількість нафти, яку Росія може просто розмістити в іншому місці, дещо обмежена, – сказав президент Rapidan Energy Group Боб Макнеллі.

За його словами, російський експорт може скоротитися на 3 мільйони барелів на день.

– Це втрата у світовому виробництві нафти, – сказав він.

Навіть більше скорочення видобутку в Росії може підвищити ціну на нафту у світі до $200 за барель, що може призвести до рецесії в більшості країн світу, вважає старший віцепрезидент з аналізу компанії Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

– Занадто швидке скорочення російського виробництва може бути вкрай збитковим, тому ми маємо бути дуже обережні в цьому питанні… Існує дуже крихка рівновага, і в той момент, коли ви починаєте грати з нею, ринкам потрібен деякий час, щоб знайти іншу рівновагу. Це вимагає часу, і це може бути болючим, – сказав він.

Значний стрибок світових нафтових цін може посилити інфляцію в усьому світі, а ще й дозволить Росії зберегти чи навіть збільшити чистий прибуток від продажу нафти, навіть якщо вона втратить покупців.

Деякі аналітики вважають, що Росія зможе адаптуватися до рішень ЄС і продовжуватиме продавати аналогічну кількість нафти на неєвропейських ринках, що означає, що ембарго ЄС зрештою не сильно скоротить грошові потоки Росії. Індія, зокрема, вже збільшила закупівлю російської нафти після початку війни.

Водночас встановлення граничної ціни на російську нафту через страховиків у ЄС та Великій Британії обмежить доходи, які Росія може отримати від цих інших продажів. Іншим варіантом встановлення граничної ціни є використання вторинних санкцій – крок, який, за словами міністра фінансів США Єллен, також обговорюється.

– Можливий режим вторинних санкцій загрожуватиме країнам, зокрема Індії та Китаю, втратою доступу до американських фінансових інститутів, якщо вони купуватимуть російську нафту за ціною, що виходить за межі встановлених США параметрів. Проте такий крок несе дипломатичні ризики для США, як щодо Індії та Китаю, так і ЄС, який раніше чинив опір вторинним санкціям США, – пише видання.

І хоча встановлення ліміту через санкції на страхування може бути менш складним із дипломатичної точки зору для США, мета переслідується аналогічна: знайти спосіб продовжити продаж російської нафти, резюмує видання.