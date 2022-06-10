Червень, 10 в 0:50

Росія зараз, можливо, отримує більше доходів від продажу копалин видів палива, ніж незадовго до вторгнення в Україну, оскільки зростання світових цін компенсує вплив зусиль Заходу щодо обмеження кількості продажів російських енергоносіїв.

Про це заявив радник Держдепу США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштайн під час слухань сенатського підкомітету зі співробітництва в галузі Європи та регіональної безпеки.

– Я не можу заперечувати цього, – сказав Хохштайн у відповідь на запитання, чи заробляє Росія зараз більше грошей на продажі сирої нафти та газу, ніж за пару місяців до початку війни.

Раніше Сполучені Штати та Європейський Союз домовилися заборонити імпорт російської нафти та ввели санкції, щоб покарати РФ за повномасштабне вторгнення в Україну.

Зараз дивляться

Хоч це й обмежило світову торгівлю російськими енергоносіями, це ж сприяло різкому зростанню світових цін на нафту та газ. Ціни на нафту марки Brent у четвер досягли тримісячного максимуму і перевищили 123 долари США за барель.

Амос Хохштайн сказав, що зростання світового попиту на нафту з боку споживачів після пандемії було “набагато більше і сильніше, ніж будь-хто передбачав”.

Водночас Росія змогла продати більше вантажів іншим покупцям, включаючи великих споживачів енергоресурсів – Китаю та Індії, пропонуючи їх зі знижкою у порівнянні з нафтою іншого походження.

Радник Держдепу вважає, що, хоча російські продажі до Китаю та Індії були зі знижкою у порівнянні з поставками з інших країн, різке зростання цін на світовому ринку означає, що доходи Росії зараз, швидше за все, будуть вищими.

Представник США з питань енергетичної безпеки сказав, що він попросив індійських чиновників не купувати надто багато російської нафти і додав, що Сполучені Штати не можуть заборонити закупівлю цієї нафти, оскільки вони не запровадили вторинні санкції на ці продажі.

Американський чиновник Хохштайн вважає, що існує “стеля” того, скільки нафти Індія купуватиме у Росії, проте він не уточнив, що має на увазі.

Відповідаючи на питання про те, як він ставиться до введення вторинних санкцій проти таких країн, як Індія, Амос Хохштайн сказав, що найголовніше – це скорочення доходів Росії при одночасному пом’якшенні наслідків зростання цін на паливо всередині країни та для союзників.

Водночас він високо оцінив нові санкції ЄС, спрямовані на заборону страхування вантажів, що перевозять російську нафту.

– Ми хотіли б подивитися, як ми можемо використати ці санкції для впливу на ширший ринок за межами США та Європи, щоб… ніхто не наживався, – сказав він.

Хоча минулого року Росія забезпечувала близько 45% природного газу ЄС, Хохштайн працює над зниженням цієї залежності, заохочуючи перенаправлення поставок до ЄС зрідженого природного газу (ЗПГ) із США, Катару та Австралії.

Скорочення попиту на викопне паливо в Європі також допоможе знизити залежність від Росії, а Сполучені Штати працюють із приватними компаніями США та іншими країнами над розширенням використання в регіоні розумних термостатів для підвищення ефективності опалення та охолодження, сказав Хохштайн.

Джерело: The Globe and Mail