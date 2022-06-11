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Не можна довіряти словам Путіна, Росія свідомо використовує голод як зброю – німецький міністр

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Не можна довіряти словам Путіна, Росія свідомо використовує голод як зброю – німецький міністр
Фото: Depositphotos, Pexels

Блокуючи українські порти, Росія свідомо використовує голод як зброю проти мирних жителів, переконаний міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір.

– Це особливо огидний вид війни, яку веде Росія. Альтернативні маршрути коштують шалених грошей. Україна не може покладатися на слова Путіна без надійних, ефективних військових гарантій забезпечення безпеки українських портів і кораблів. Я б ні в якому разі не довіряв словам Путіна, він став відомим брехуном, – переконаний німецький міністр.

Альтернативні шляхи експорту зерна з України Оздемір обговорив з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.

У мирний час Україна експортувала приблизно три чверті виробленого зерна. За даними Єврокомісії, близько 90% цього експорту було відвантажено морем із чорноморських портів України. Наразі Росія блокує доступ до українських портів. Внаслідок цього Україна не може експортувати зерно до багатьох інших країн.

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За даними Організації Об’єднаних націй, російська війна проти України може спровокувати глобальний голод та збільшення цін на світове продовольство.

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Джерело: CNN
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