Не можна довіряти словам Путіна, Росія свідомо використовує голод як зброю – німецький міністр

Червень, 10 в 21:15

Блокуючи українські порти, Росія свідомо використовує голод як зброю проти мирних жителів, переконаний міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір.

– Це особливо огидний вид війни, яку веде Росія. Альтернативні маршрути коштують шалених грошей. Україна не може покладатися на слова Путіна без надійних, ефективних військових гарантій забезпечення безпеки українських портів і кораблів. Я б ні в якому разі не довіряв словам Путіна, він став відомим брехуном, – переконаний німецький міністр.

Альтернативні шляхи експорту зерна з України Оздемір обговорив з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.

У мирний час Україна експортувала приблизно три чверті виробленого зерна. За даними Єврокомісії, близько 90% цього експорту було відвантажено морем із чорноморських портів України. Наразі Росія блокує доступ до українських портів. Внаслідок цього Україна не може експортувати зерно до багатьох інших країн.

Зараз дивляться

За даними Організації Об’єднаних націй, російська війна проти України може спровокувати глобальний голод та збільшення цін на світове продовольство.