Червень, 10 в 19:27

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що припинення бойових дій на території України – не єдина умова для зняття санкцій із Росії.

Таку заяву він зробив під час спільної пресконференції із президентом Сербії Александаром Вучичем.

— Санкції дуже ефективні… Усі мають знати, що санкції просто так не зникнуть після закінчення конфлікту, – сказав канцлер.

За словами канцлера, для скасування обмежувальних заходів необхідна “нормалізація ситуації”.

Зараз дивляться

Він зазначив, що ситуація зміниться лише тоді, коли Москва перестане диктувати умови та почне домовлятися з Києвом. Шольц підкреслив, що територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені насамперед.

Також Шольц закликав Вучича, щоб його країна долучилася до санкцій, запроваджених проти Росії за те, що вона розпочала повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, офіційний Белград поки не приєднався до санкцій ЄС проти Росії та Білорусі, запроваджених через війну в Україні. Сам Вучич раніше стверджував, що Сербія дуже страждає через відмову запровадити санкції проти Росії. Однак, за його словами, Белград буде до останнього ухилятися від цього кроку.

Раніше Олаф Шольц виключив можливість скасування санкцій проти Білорусі в обмін на безпечне вивезення сільськогосподарської продукції з України.