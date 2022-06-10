Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Припинення бойових дій в Україні недостатньо для зняття санкцій з РФ – Шольц

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Припинення бойових дій в Україні недостатньо для зняття санкцій з РФ – Шольц
Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що припинення бойових дій на території України – не єдина умова для зняття санкцій із Росії.

Таку заяву він зробив під час спільної пресконференції із президентом Сербії Александаром Вучичем.

— Санкції дуже ефективні… Усі мають знати, що санкції просто так не зникнуть після закінчення конфлікту, – сказав канцлер.

За словами канцлера, для скасування обмежувальних заходів необхідна “нормалізація ситуації”.

Зараз дивляться

Він зазначив, що ситуація зміниться лише тоді, коли Москва перестане диктувати умови та почне домовлятися з Києвом. Шольц підкреслив, що територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені насамперед.

Також Шольц закликав Вучича, щоб його країна долучилася до санкцій, запроваджених проти Росії за те, що вона розпочала повномасштабну війну проти України.

Читайте
Без перспектив на успіх: до судів ЄС надійшло близько 20 апеляцій від олігархів РФ через санкції

Нагадаємо, офіційний Белград поки не приєднався до санкцій ЄС проти Росії та Білорусі, запроваджених через війну в Україні. Сам Вучич раніше стверджував, що Сербія дуже страждає через відмову запровадити санкції проти Росії. Однак, за його словами, Белград буде до останнього ухилятися від цього кроку.

Раніше Олаф Шольц виключив можливість скасування санкцій проти Білорусі в обмін на безпечне вивезення сільськогосподарської продукції з України.

Джерело: Spiegel
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка