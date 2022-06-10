У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який втік напередодні вторгнення РФ – ЗМІ

Червень, 10 в 18:13

У Сербії заарештували колишнього генерала, який очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він втік із України.

Про арешт повідомило видання Обозреватель із посиланням на власні джерела. Зазначається, що разом із ним затримали громадянина Німеччини, який, ймовірно, є водієм.

За інформацією видання, генерала-втікача затримали на кордоні Сербії та Південної Македонії у пункті пропуску Прєшево у вівторок, 7 червня. Він намагався незаконно перевезти незадекларовану валюту та коштовне каміння.

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За даними джерел видання, йдеться про щонайменше €600 тис., значну суму в доларах, смарагди та діаманти. Точні суми та кількість коштовного каміння поки не розголошуються через таємницю слідства.

За попередніми даними, наразі обидва затриманих перебувають у слідчому ізоляторі міста Ниш. Їм інкримінують “незаконний обіг цінних матеріальних активів”. Відповідальність за подібне правопорушення у Сербії складає від 1 до 12 років ув’язнення.

Водночас офіційної інформації щодо затримання українця та обставин, за яких воно відбувалося, Сербія досі не надала Україні. Сам Наумов також, за даними видання, не звертався до консульських установ України.

Не виключається, що скандальний генерал СБУ намагається “купити” собі свободу у представників сербських “компетентних органів”. При цьому такі “торги” можуть мати не лише матеріальний характер, адже Наумов на своїй посаді мав доступ до інформації, яка становить державну таємницю. Видання додає, що він “цілком може злити цю інформацію в обмін на свою свободу”.

Існує також ризик подальшого зливу цієї інформації росіянам, адже міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін – проросійський політик та має тісні відносини з Кремлем.

Андрій Наумов обіймав посаду начальника Головного управління внутрішньої безпеки з 2019 року. У Службу він прийшов з Генпрокуратури, де пропрацював 12 років.

Фото: Схеми