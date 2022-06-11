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Китайська делегація не залишала залу під час виступу Зеленського на саміті SLD

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Виступ Зеленського на саміті Азійської безпеки

Під час виступу президента України Володимира Зеленського на азійському саміті з безпеки Shangri La Dialogue у Сінгапурі ніхто не покидав залу.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Раніше старший політичний аналітик Центру азійських досліджень Олівія Енос написала на сторінці у Twitter, що нібито залу залишила китайська делегація.

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— Я був на конференції. Ніхто не виходив із зали, – повідомив SPRAVDI інший учасник заходу.

Сама Енос вже видалила свою публікацію та ретвітнула допис професорки Джорджтаунського університету та старшого наукової співробітниці з безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону, IISS Лінн Куок, яка зазначила, що “президент Зеленський виступає зі зворушливою промовою на SLD22, підкреслюючи зв’язки між подіями в Європі та Азії”.

У своєму виступі на саміті президент України наголосив, що через те, що Росія блокує експорт зерна через українські порти, у країнах Азії та Африки можливий голод. Також Зеленський додав, що Росія розпочала проти України війну, намагаючись повернути світ у старі часи, коли свобода народів та життя людей не мали жодного значення.

Джерело: SPRAVDI

Фото: Lynn Kuok

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