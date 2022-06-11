Червень, 11 в 14:28

Під час виступу президента України Володимира Зеленського на азійському саміті з безпеки Shangri La Dialogue у Сінгапурі ніхто не покидав залу.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Раніше старший політичний аналітик Центру азійських досліджень Олівія Енос написала на сторінці у Twitter, що нібито залу залишила китайська делегація.

Зараз дивляться

— Я був на конференції. Ніхто не виходив із зали, – повідомив SPRAVDI інший учасник заходу.

Сама Енос вже видалила свою публікацію та ретвітнула допис професорки Джорджтаунського університету та старшого наукової співробітниці з безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону, IISS Лінн Куок, яка зазначила, що “президент Зеленський виступає зі зворушливою промовою на SLD22, підкреслюючи зв’язки між подіями в Європі та Азії”.

У своєму виступі на саміті президент України наголосив, що через те, що Росія блокує експорт зерна через українські порти, у країнах Азії та Африки можливий голод. Також Зеленський додав, що Росія розпочала проти України війну, намагаючись повернути світ у старі часи, коли свобода народів та життя людей не мали жодного значення.

Джерело: SPRAVDI

Фото: Lynn Kuok