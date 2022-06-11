Сигнал країнам-умовним пацифістам: Зеленський про смертний вирок іноземцям у Донецьку

Червень, 11 в 0:57

Смертний вирок двом британцям та громадянину Марокко, винесений так званим судом невизнаної ДНР – це сигнал для всіх політичних лідерів, які не хочуть зруйнувати відносини з Москвою. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.

– Те, що було зроблено проти громадян Британії – це трагічна звичка для цих людей (громадян Росії, – Ред.). Вони так роблять зі всіма. І не може бути виправдань таким крокам і діям, – переконаний глава держави.

Президент назвав ситуацію з винесенням смертного вироку саме тим випадком, коли держави-скептики та країни – “умовні пацифісти” постійно намагаються знайти у розмовах з країною-агресором настрій, щоб не “зруйнувати бізнес-відносини з РФ”.

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– Для таких країн – це дуже потужний і небезпечний сигнал, що Росія так діє проти будь-яких громадян. Після таких випадків країни Європи мають об’єднатися та засудити діями, а не словами, – вважає Зеленський.

Смертні вироки маріонеткової влади у Донецьку трьом іноземцям, які захищали Україну, це воєнний злочин Росії. У цьому переконана речниця Організації Об’єднаних Націй з прав людини Равіна Шамдасані. В ООН вважають, що так званий суд під час розгляду справи не дотримався основних гарантій справедливого судового розгляду.