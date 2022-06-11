У Сербії підтвердили затримання ексгенерала СБУ з грошима та коштовностями

Червень, 11 в 20:38

Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.Н. (1982 року року народження), якого підозрюють у відмиванні грошей.

Сербські ЗМІ уточнюють, що йдеться про ексгенерала СБУ Андрія Наумова. Разом з А.Н. затриманий громадянин Німеччини А.А. (1986 року народження), який був його водієм.

Чоловіків затримали на кордоні з Північною Македонією. В автівці BMW виявили €600 тис., $125 тис. та принаймні два цінні смарагди. За законом їм призначили попереднє ув’язнення терміном 48 годин.

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Сербські ЗМІ називають вилучення такої кількості валюти на кордоні у пункті пропуску Прєшево “рекордною”.

Повідомляється, що громадянин України не звертався за допомогою до консульства України, хоча має таке право. Сербські оглядачі припускають, що Наумов буде намагатися “торгувати” з сербськими службами, оскільки під час служби в СБУ перебував на посаді, яка давала доступ до секретних даних.

Припущення базуються на тому, що сербський очільник МВС Александар Вулин тісно співпрацює з МВС Росії й виступає за розширення стосунків з Москвою в ланці безпеки.

Наумов виїхав з України 23 лютого, за кілька годин до початку російської агресії. 31 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що позбавив його звання бригадного генерала.

Про затримання Наумова та його водія у Сербії на кордоні з Північною Македонією вперше повідомили 10 червня. Зазначалося, що він намагався незаконно перевезти незадекларовану валюту та коштовне каміння.

Фото: Схеми, RTV