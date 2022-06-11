Військові Білорусі відпрацьовують на навчаннях “перехід на воєнний час”

Червень, 11 в 19:01

Білорусь розпочала масові військові навчання та тренування, під час яких солдати відпрацьовують “перехід із мирного на воєнний час”. Збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності з 7 червня.

За даними Міністерства оборони України, основна мета тренувань – це перехід на воєнний час. Зокрема, заняття здійснюють з-поміж строковиків після чергового призову на військову службу для освоєння новим поповненням програми початкового воєнного вишколу.

У рамках військових навчань солдати відпрацьовують організацію охорони, оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури, заходи під час запровадження воєнного стану та протидії диверсійно-розвідувальним групам.

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У Головному управлінні розвідки зазначили, що з 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі запланували мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.

До занять планують залучити всі категорії білоруських військових, підрозділи, військові частини, з’єднання, органи військового управління. Мета занять не відрізняється від вищезазначеного – “перехід із мирного на воєнний час”.

А вже з 28 до 16 липня у Білорусі на території Жлобинського району планують здійснити військові збори з новоствореними територіальними військами.