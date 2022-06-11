Військові Білорусі відпрацьовують на навчаннях “перехід на воєнний час”
Білорусь розпочала масові військові навчання та тренування, під час яких солдати відпрацьовують “перехід із мирного на воєнний час”. Збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності з 7 червня.
За даними Міністерства оборони України, основна мета тренувань – це перехід на воєнний час. Зокрема, заняття здійснюють з-поміж строковиків після чергового призову на військову службу для освоєння новим поповненням програми початкового воєнного вишколу.
У рамках військових навчань солдати відпрацьовують організацію охорони, оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури, заходи під час запровадження воєнного стану та протидії диверсійно-розвідувальним групам.
У Головному управлінні розвідки зазначили, що з 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі запланували мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.
До занять планують залучити всі категорії білоруських військових, підрозділи, військові частини, з’єднання, органи військового управління. Мета занять не відрізняється від вищезазначеного – “перехід із мирного на воєнний час”.
А вже з 28 до 16 липня у Білорусі на території Жлобинського району планують здійснити військові збори з новоствореними територіальними військами.