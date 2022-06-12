Червень, 12 в 19:32

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив за запровадження в ФРН обов’язкової служби в соціальній сфері чи Бундесвері для усіх молодих чоловіків та жінок.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику Bild am Sonntag.

– Я знаю, що це буде непросто, але хотів би, аби ми провели дебати щодо обов’язкової соціальної служби, – сказав президент Німеччини.

Франк-Вальтер Штайнмаєр не конкретизував тривалість подібної служби, втім додав, що вона не обов’язково триватиме рік, а може мати й інші терміни.

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Він додав, що таким чином жінки та чоловіки завдяки цій службі могли б пропонувати подібні послуги суспільству, що стало б корисним для Німеччини.

Президент ФРН також вважає, що подібна обов’язкова служба може відбуватись як в армії, так і в будинках для людей похилого віку чи людей з інвалідністю, а також у притулках для бездомних. Це, на його думку, зміцнить демократію та згуртованість суспільства.

– Саме зараз, коли терпимість до іншого способу життя та думки знижується, обов’язкова служба може стати особливо цінною. Людина буде виходити за рамки свого світу, зустрічати інших людей, допомагати співгромадянам у складних ситуаціях. Це буде руйнувати упередження та зміцнювати почуття солідарності, – вважає Штайнмаєр.

Водночас німецький лідер каже, що військова повинність в Німеччині була б не розумним кроком.

– Я був за військову повинність, коли вона існувала. Тепер вона скасована, у нас інший Бундесвер з абсолютно іншими структурами. Я не раджу знову починати дебати про повернення військової повинності, – сказав Штайнмаєр.

Видання DW зазначає, що міністерка у справах сім’ї ФРН Ліза Паус відкинула подібну пропозицію президента Німеччини та наголосила, що обов’язкова соціальна служба стане “вторгненням до особистої свободи кожної молодої людини”.