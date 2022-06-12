Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Штайнмаєр пропонує ввести обов’язкову військову або соціальну службу в Німеччині

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Штайнмаєр пропонує ввести обов’язкову військову або соціальну службу в Німеччині
Фото: Depositphotos

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив за запровадження в ФРН обов’язкової служби в соціальній сфері чи Бундесвері для усіх молодих чоловіків та жінок.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику Bild am Sonntag.

– Я знаю, що це буде непросто, але хотів би, аби ми провели дебати щодо обов’язкової соціальної служби, – сказав президент Німеччини.

Франк-Вальтер Штайнмаєр не конкретизував тривалість подібної служби, втім додав, що вона не обов’язково триватиме рік, а може мати й інші терміни.

Зараз дивляться
Читайте
Україна чекає на візити Штайнмаєра і Шольца до Києва – ОП

Він додав, що таким чином жінки та чоловіки завдяки цій службі могли б пропонувати подібні послуги суспільству, що стало б корисним для Німеччини.

Президент ФРН також вважає, що подібна обов’язкова служба може відбуватись як в армії, так і в будинках для людей похилого віку чи людей з інвалідністю, а також у притулках для бездомних. Це, на його думку, зміцнить демократію та згуртованість суспільства.

– Саме зараз, коли терпимість до іншого способу життя та думки знижується, обов’язкова служба може стати особливо цінною. Людина буде виходити за рамки свого світу, зустрічати інших людей, допомагати співгромадянам у складних ситуаціях. Це буде руйнувати упередження та зміцнювати почуття солідарності, – вважає Штайнмаєр.

Водночас німецький лідер каже, що військова повинність в Німеччині була б не розумним кроком.

– Я був за військову повинність, коли вона існувала. Тепер вона скасована, у нас інший Бундесвер з абсолютно іншими структурами. Я не раджу знову починати дебати про повернення військової повинності, – сказав Штайнмаєр.

Видання DW зазначає, що міністерка у справах сім’ї ФРН Ліза Паус відкинула подібну пропозицію президента Німеччини та наголосила, що обов’язкова соціальна служба стане “вторгненням до особистої свободи кожної молодої людини”.

Читайте
Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року

Джерела: Deutsche Welle, Bild
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка