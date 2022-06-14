Фон дер Ляєн у Києві, а Дуда в турне Європою: як союзники України наближають історичний момент

Червень, 13 в 23:27

Візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн відбувся у вирішальний для України час щодо отримання статусу кандидата в члени ЄС, і він повинен мати історичні наслідки. У цьому переконаний заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, чим поділився з Фактами ICTV.

– Я собі дозволю таку емоційну оцінку, бо дуже багатьох політиків довелося за цей проміжок часу від початку військових дій особисто бачити та зустрічатися. Тому хотів висловити особливу повагу президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Надзвичайно потужна, харизматична, мудра, глибоко знає українську тематику. Мені здається, що між президентом Зеленським і президенткою Єврокомісії теж склалася особлива довіра та особлива “хімія”, що дозволяє дуже відверто і продуктивно обговорювати весь порядок денний. Тому ще раз велика повага до президентки, яка, до речі, ще має семеро дітей, це для розуміння масштабів особистості, – зазначив Сибіга.

Урсула фон дер Ляєн вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення відвідує Україну. З нею обговорювали й наступний, сьомий пакет санкцій, і “зелені” коридори для швидкого руху товарів з України, а також для забезпечення України паливно-мастильними матеріалами без зайвих бюрократичних умов.

– Але звичайно, ключовою темою, яка була обговорена, це найближчі тижні, ті скоординовані дії, які потрібно ще здійснити для забезпечення історичного рішення. На наше тверде переконання це позитивне рішення не лише для України, а й для Європи, Європейського Союзу загалом, тому що без України європейський проект не може вважатися цілісним чи завершеним. І це рішення поділяють зараз європейці, насамперед народ, а тепер час за політиками зробити правильне рішення. Справді рівень підтримки членства України в ЄС, якщо брати суспільну думку в окремих європейських країнах, безпрецедентний, він понад 60%, а в деяких країнах понад 70%. Тому мені здається, що політики також на це зважатимуть, окрім всіх інших формальних речей, які Україна, безумовно, у рекордні терміни виконала, маю на увазі відповіді на запитальник, – наголосив Андрій Сибіга.

Водночас тепер уже зрозумілі часові рамки щодо долі України в європейській інтеграції.

Зараз дивляться

– 17 червня ми очікуємо на оприлюднення висновків Європейської комісії. І от цей невеликий проміжок часу ми далі здійснюватимемо кроки для забезпечення правильного рішення до набуття Україною статусу кандидата. Будь-які інші сурогатні формули для України неприйнятні. Після цього висновок Єврокомісії направляється країнам-членам ЄС. І під час засідання Європейської Ради 23-24 червня слід очікувати цього історичного рішення, – наголосив Андрій Сибіга.

Також зараз з метою забезпечення інтересів України в Європі в турне перебуває президент Польщі Анджей Дуда. Тож Україна весь час з ним на зв’язку та враховує всі останні найсвіжіші зауваження.

– Президент Дуда зараз перебуває в турне європейському, ми в контакті з його командою, фактично онлайн обмінюємося думками, що потрібно ще підсилити, на що звернути увагу. Тому надзвичайно важливий діалог. Він там із комплексною метою, але з акцентом на забезпечення рішення статусу кандидата в члени ЄС, – зазначив Сибіга.

Якщо говорити про конкретні результати візиту президентки Єврокомісії, також варто згадати й економічну підтримку.