Постачання зброї та зустрічі Ramstein: Резніков зустрівся з послом США в Україні

Червень, 13 в 20:14

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрілися з послом США в Україні Бріджит Брінк. Вони обговорили наступні переговори очільників Міноборони у понад 40 країн світу на базі Повітряних сил США Ramstein у Німеччині.

За словами Резнікова, він переконаний у подальшій співпраці України та США у питанні постачання необхідного озброєння для перемоги над російською армією.

– Разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним провели продуктивну зустріч з послом США в Україні Бріджит Брінк. Ми обговорили підготовку до наступного Ramstein та умови підтримки темпів постачання необхідної зброї. Впевнений у подальшій плідній співпраці України та США, – наголосив міністр оборони.

Зустріч у Ramstein — переговори міністрів оборони понад 40 країн світу для синхронізації, прискорення надання військової зброї Україні для боротьби з повномасштабною російською агресією, обговорення питань підтримки після перемоги України. Сторони домовилися про організацію контактної групи, яка зустрічатиметься щомісяця для координації необхідної допомоги Україні.