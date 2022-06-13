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Постачання зброї та зустрічі Ramstein: Резніков зустрівся з послом США в Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Постачання зброї та зустрічі Ramstein: Резніков зустрівся з послом США в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрілися з послом США в Україні Бріджит Брінк. Вони обговорили наступні переговори очільників Міноборони у понад 40 країн світу на базі Повітряних сил США Ramstein у Німеччині.

За словами Резнікова, він переконаний у подальшій співпраці України та США у питанні постачання необхідного озброєння для перемоги над російською армією.

Фото: Олексій Резніков

– Разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним провели продуктивну зустріч з послом США в Україні Бріджит Брінк. Ми обговорили підготовку до наступного Ramstein та умови підтримки темпів постачання необхідної зброї. Впевнений у подальшій плідній співпраці України та США, – наголосив міністр оборони.

Зустріч у Ramstein — переговори міністрів оборони понад 40 країн світу для синхронізації, прискорення надання військової зброї Україні для боротьби з повномасштабною російською агресією, обговорення питань підтримки після перемоги України. Сторони домовилися про організацію контактної групи, яка зустрічатиметься щомісяця для координації необхідної допомоги Україні.

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