Президент Франції планує візит до України 15 червня – ЗМІ

Червень, 13 в 19:07

Президент Франції Еммануель Макрон планує приїхати в Україну 15 червня. За даними українських видань, він відвідає Київ після візиту до Молдови.

Про це заявив радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель у коментарі українським ЗМІ. За його словами, президент Франції приїде до України після візиту в Молдову.

Кассанель зазначив, що поїздку зараз остаточно не підтверджено, проте заплановано. Раніше в Єлисейському палаці повідомили, що Макрон не має чітких планів приїхати в Україну.

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– Президент сказав, що відвідає Україну в слушний момент. Вивчають декілька варіантів, зараз нічого не визначено, – йдеться у повідомленні.

Іноземні видання раніше повідомляли, що Макрон хоче приїхати до України разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і главою уряду Італії Маріо Драгі.

За непідтвердженими даними, візит може відбутися перед самітом країн Великої сімки наприкінці червня. Париж і Берлін вже деякий час ведуть переговори про спільний візит до Києва.