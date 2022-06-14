Помітне мінімальне зростання: скільки коштує гривня, долар та євро в Польщі
Станом на 14 червня середній банківський курс гривні у Польщі становить приблизно 0,1247 злотих за 1 грн. Порівняно з 13 червня, він зріс на 0,15 злотих.
Обмінявши 100 грн у польському банку, можна отримати від 12,47 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,17 злотих (за курсом НБУ).
Курс гривні у Польщі за банківськими картами майже не змінився і становить:
- курс за карткою Mastercard – 14,96 польських злотих за 100 грн;
- курс за карткою Visa – 14,58 польських злотих за 100 грн.
Курс долара у польських банках мінімально зріс і в середньому становить 4,3516 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100, можна отримати приблизно 435 злотих.
Курс долара у Польщі за банківськими картками:
- курс за карткою Mastercard – 437,66 злотих за $100;
- курс за карткою Visa – 426,47 злотих за $100.
Майже не змінився за день середній банківський курс євро. Станом на 14 червня він становить 4,5511 польських злотих за €1. Обмінявши €100, можна отримати приблизно 455 злотих.
Курс євро у Польщі за банківськими картками:
- курс за карткою Mastercard – 455,93 злотих за €100;
- курс за карткою Visa – 455,55 злотих за €100.