Червень, 14 в 12:59

Станом на 14 червня середній банківський курс гривні у Польщі становить приблизно 0,1247 злотих за 1 грн. Порівняно з 13 червня, він зріс на 0,15 злотих.

Обмінявши 100 грн у польському банку, можна отримати від 12,47 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,17 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картами майже не змінився і становить:

Зараз дивляться

курс за карткою Mastercard – 14,96 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 14,58 польських злотих за 100 грн.

Курс долара у польських банках мінімально зріс і в середньому становить 4,3516 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100, можна отримати приблизно 435 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками:

курс за карткою Mastercard – 437,66 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 426,47 злотих за $100.

Майже не змінився за день середній банківський курс євро. Станом на 14 червня він становить 4,5511 польських злотих за €1. Обмінявши €100, можна отримати приблизно 455 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками: