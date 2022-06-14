Потрібна підтримка Німеччини, а не спроби балансувати між Україною та Росією – Зеленський

Червень, 14 в 1:05

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та уряд країни має ухвалити впевнене рішення про підтримку України. Німеччині не потрібно намагатися балансувати між Україною та країною-агресором Російською Федерацією.

За даними іноземних видань, у цьому переконаний президент України Володимир Зеленський. На його думку, канцлер Олаф Шольц має запевнити, що Німеччина підтримуватиме Україну.

– Він і його уряд мають прийняти рішення: не можна намагатися балансувати між Україною та відносинами з Росією. Шольц має бути більш впевненим у своїх відносинах з Україною, – наголосив президент Зеленський.

На його думку, канцлер Німеччини має зайняти чітку позицію, а не намагатися балансувати між двома країнами. Він також подякував німецькому народу за допомогу Україні. На думку Зеленського, підтримка німців відчувається значно більше, ніж від уряду країни.

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Зеленський припустив, що під час візиту до України канцлер Німеччини Шольц може запропонувати більше підтримки для оборони та отримання статусу кандидата в Європейський Союз. Він також сподівається, що санкції проти Росії будуть посилені.

Джерело: ZDF