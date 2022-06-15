Червень, 15 в 11:33

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від ідеї повної націоналізації колишнього підрозділу ФРН Gazprom Germania. Він хвилюється про те, що це може “роздратувати” російського диктатора Володимира Путіна та припинити постачання газу країни-агресора, стверджують іноземні видання.

Gazprom Germania передали під контроль енергетичного регулятора Німеччини. Уряд ФРН ухвалив рішення взяти під довгострокове керування компанію, проти якої запровадили санкції.

Іноземні видання переконані, що Німеччина має намір забезпечити колишній підрозділ Газпрому багатомільярдною позикою (близько €10 млрд від державного банку) для уникнення ризиків банкрутства. Її планують спрямувати на стабілізацію фінансів компанії та забезпечення постачання газу.

Зараз дивляться

Німецький міністр економіки Роберт Хабек стверджував про необхідність повної націоналізації Gazprom Germania, однак відповідне рішення відхилив канцлер Олаф Шольц. Він переконаний, що це може “розлютити” главу Кремля та загострити ситуацію з постачанням російського газу.

У Німеччині компанія Gazprom Germania має сховище газу, глобальну торгову команду з філіями у Великій Британії та Азії. З початку квітня Газпром не бере участь у діяльності підприємства та його активах. Російська Федерація запровадила санкції, після чого колишні дочірні підприємства компанії перестали отримувати газ.