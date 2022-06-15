Через війну в Україні європейці найбільше стурбовані ростом цін та ядерною загрозою

Червень, 15 в 20:54

Останні дослідження Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) показують, що, хоча європейці відчувають велику солідарність з Україною та підтримують санкції проти Росії, вони розділені у питанні довгострокових цілей.

Наразі вони діляться на два табори: тими, хто прагне якнайшвидшого миру та тими, хто жадає справедливості з метою покарати Росію. Сумарно до першого табору відносяться 35%, а до другого – 25%.

У всіх країнах, окрім Польщі, табір Мир переважає над Справедливістю. В першу чергу це зумовлено стурбованістю через зростання цін та ядерної загрози. Також лише у Польщі, Німеччині, Швеції та Фінляндії помітна значна суспільна підтримка збільшення військових витрат.

Зараз дивляться

В межах дослідження було опитано близько 8 тис. осіб з десяти країн Європи: Польща та Румунія – традиційно скептично налаштовані до Росії, держави Центральної Європи; Франція, Німеччина та Італія – західноєвропейські держави, які раніше заслужили репутацію Russlandverstehers (неологізм, який означає – той, хто розуміє Росію); Португалія та Іспанія – південноєвропейські держави, які в минулому були менш залучені до політики РФ; Фінляндія та Швеція – країни Північної Європи, які претендують на членство в НАТО через вторгнення; та Велика Британія.

Результати опитування свідчать про те, що європейська громадська думка змінюється, і що попереду можуть бути найважчий період. Зазначається, що європейці не одностайні щодо того, кого звинувачувати у війні – три чверті вважають, що винна Росія.

Європейці схильні до того, що через війну в Україні з Росією слід розірвати економічні зв’язки. Такої думки дотримуються 50%. 42% виступають за розірвання культурних зв’язків і 40% – хочуть покласти край дипломатичним відносинам з Москвою.

У Польщі 77% опитаних підтримали припинення економічних зв’язків, схожі результати отримано у Великій Британії, Фінляндії та Швеції.

Два питання, які найбільше хвилюють європейців у зв’язку з війною в Україні – це вартість життя та загроза застосування ядерної зброї Росією. Але хоча тривожність щодо цих питань існує в усіх країнах, у респондентів з’являються відмінності.

У Португалії, Італії та Франції людей найбільше хвилює вплив війни на вартість життя та ціни на енергоносії. Натомість у Швеції, Польщі та Румунії громадян це питання хвилює найменше. Шведи, фіни та французи більше стурбовані загрозою російських кібератак, ніж люди в інших країнах.

А найближчі до Росії країни – Фінляндія, Польща, Румунія та Швеція – порівняно більше стурбовані загрозою російських військових дій проти них. Наголошуються, що країни, які ближчі до Росії, більше бояться окупації, але всі респонденти в усіх країнах стурбовані ризиком ядерної війни.

Джерело: ECFR