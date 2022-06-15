Долар зрівняється з євро за місяць: прогноз американського аналітика

Червень, 15 в 18:44

Протягом місяця долар може зрівнятися із євро внаслідок дедалі більшого розриву між обліковими ставками та економічним зростанням у США та Європі, прогнозує аналітик одного з найбільших банків США Wells Fargo Ерік Нельсон.

– Євро готовий досягти того ж рівня, що й долар США протягом місяця, оскільки розрив, що зростає, між процентними ставками та економічним зростанням у США та Європі тягне вниз спільну валюту. Таке падіння стало б першим за два десятиліття, коли євро дорівнював одному долару, – наголосив експерт.

Його прогноз пов’язаний з тим, що Федеральна резервна система може підвищити свою ключову контрольну ставку на 75 базисних пунктів, що допоможе підвищити показник долара США до найвищого рівня за останні два роки.

– Повернення сили долара відбулося швидше, ніж ми очікували. На нашу думку, питання паритету – це більше “коли”, а не “якщо”, – вважає Нельсон.

Станом на 15 червня €1 коштує $1,04, утримуючись від триденного падіння.

Зараз дивляться

У середині травня курс євровалюти досяг п’ятирічного мінімуму і цього року ослаб на 8% щодо долара, оскільки агресивне посилення грошово-кредитної політики ФРС підштовхнуло процентні ставки в США набагато вище, ніж у Європі.