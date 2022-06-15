Червень, 15 в 14:51

Станом на 15 червня 2022 року, одну гривню у Польщі можна обміняти за 0,13 злотих. Наприклад, за 200 грн можна купити близько 25 злотих за середнім банківським курсом 0,125 злотого/грн.

За даними курсу Національного банку України, офіційний курс гривні щодо польської валюти становить 6,5651 грн за один злотий.

Курс валют у Польщі

1 гривня – 0,13 злотих;

1 долар – 4,39 злотих;

1 євро – 4,58 злотих.

Курс гривні у Польщі за картою Mastercard – 30,28 польського злотого за 200 грн, а картою Visa – 24,69 польського злотого за 200 грн.

Зараз дивляться

Курс долара в банках Польщі переважно становить 4,39 злотих за одиницю. Якщо потрібно обміняти близько $200, тоді ви отримаєте 877,5 злотих.

Курс долара у Польщі за банківською картою Mastercard – 885,73 злотих за $200, а за картою Visa – 852,94 злотих за $200.

Курс євро в банках Польщі в середньому становить 4,58 злотих за одиницю. Якщо вам необхідно обміняти €200, тоді ви зможете отримати близько 915 злотих. У разі купівлі валюти банківською карткою Mastercard – 920,82 злотих за €200, а картою Visa – 911,11 злотих за €200.