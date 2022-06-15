Червень, 15 в 1:30

Федеральна Республіка Німеччина створить національний реєстр активів, зокрема російських олігархів, куди будуть вноситись дані про майно, що підпадає під санкції або має незрозуміле походження.

Як оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час засідання групи з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей у Берліні, реєстр створюється задля підвищення ефективності санкцій проти Росії.

Зазначається, що ФРН найближчим часом ухвалить другий закон про застосування санкцій, що включатиме нацреєстр активів, що підпадають під санкції або мають незрозуміле походження.

Зараз дивляться

Крім того, офіційний Берлін створить спеціальну гарячу лінію для інформаторів, заявив канцлер Шольц.

– Агресія Росії проти України демонструє, що санкції терміново стати більш ефективними – особливо проти російських олігархів та їхніх прихованих активів, – додав Олаф Шольц.

Раніше стало відомо, що до країни-агресора досі здійснюють перельоти літаки 31 міжнародної авіакомпанії, хоча проти Росії у цій галузі були уведені санкції та закрите авіасполучення з багатьма країнами. Як пишуть аналітики Київської школи економіки (KSE), це насамперед стосується сусідів Російської Федерації.

Джерело: Федеральний уряд Німеччини, Spiegel