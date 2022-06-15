Червень, 15 в 18:09

Адміністрація президента США Джо Байдена у середу, 15 червня, оголосить про озброєння та техніку на суму $650 млн для України, включаючи протикорабельні ракети Harpoon.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, котрі знайомі з цим питанням.

Повідомляється, що пакет зброї також включає $320 млн на захищені радіостанції та супутнє обладнання, $55 млн на оптику теплового нічного бачення та $160 млн на навчання.

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Оголошення з’явилося на тлі закликів українських чиновників пришвидшити отримання більшої кількості зброї, щоб запобігти просуванню Росії у східну частину країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна може застопоритися, якщо не прискоряться поставки передової зброї від союзників України.

Напередодні телеканал CNN з посиланням на чиновника з Пентагону повідомив, що США очікують, що в середу під час ключової зустрічі майже 50 країн у Брюсселі, відомої як Контактна група по Україні, будуть оголошені нові пакети озброєння та обладнання.

Попередній пакет військової допомоги від США, що включав системи HIMARS, розміром у $700 млн, Білий дім оголосив 1 червня. Зазначається, що майже одразу після цього невелика група українських військових розпочала навчання на HIMARS.