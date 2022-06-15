У Південній Кореї відкрили справу проти добровольця, який воював на боці України

Червень, 15 в 18:27

Добровольця із Південної Кореї Кена Рі, який нещодавно повернувся з України, можуть судити на батьківщині.

Його справу передали до прокуратури для потенційного обвинувачення у порушенні паспортного законодавства. Про це повідомляє корейське агентство Yonhap.

Минулого тижня його допитали у поліції за звинуваченням у порушенні Закону про паспорти через його поїздку в Україну всупереч заборони на в’їзд до країни.

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Зазначається, що поліцейське агентство Сеула, яке відповідало за справу 38-річного Рі, передало її до центральної районної прокуратури Сеула для подальшого розслідування та потенційного обвинувачення.

Колишній морський котик Кен Рі, який відомий також як YouTube-блогер, повернувся додому з України 27 травня з травмою коліна після тримісячної служби в якості добровольця в Іноземному легіоні проти російських військ.

В інтерв’ю Korea JoongAng Daily він розповів, що всупереч очікувань, його не заарештували після повернення, але помістили на семиденний карантин через закінчення терміну його вакцинації від Covid-19.

— Я думаю, ви не можете порушити закон, якщо робите щось добре: скажімо, рятуєте життя. Якщо для порятунку дитини посеред вулиці треба порушити закон, я це зроблю. Я порушив цю заборону на поїздки. У кращому випадку, я думаю, що це буде штраф. Але я думаю, що листи чи дзвінок політика з України — можливо, посольство в Кореї втрутиться і спробує передати щодо мене “добре слово” — все це, я думаю, допоможе, – сказав він.

Він розповів, що його попереджали, що після повернення у нього можуть виникнути проблеми із законом.

— Ще до того, як я залишив Корею, коли поїхав до України, аташе з оборони в Кореї сказав: У вас можуть виникнути проблеми після повернення. Я можу сказати вам, що ми зробимо все можливе, щоб допомогти у вашій ситуації. Відтоді ми підтримували контакт.

За його словами, він твердо вирішив поїхати в Україну після звернення президента України про допомогу до іноземних солдатів.

— Я побачив, що відбувається, і сказав: Ну, цього не може бути. Я хотів чимось допомогти. Президент Зеленський попросив іноземних бійців з будь-якої точки світу про допомогу. Як тільки я побачив це, я подумав, що це моє. Я був офіцером і хотів допомогти, як міг.

З середини лютого Південна Корея заборонила своїм громадянам в’їжджати в усі області України з міркувань безпеки. В’їзд до країни без дозволу карається позбавленням волі на строк до одного року або штрафом до 10 млн вон ($7 745) відповідно до законодавства Південної Кореї. Наразі Кену Рі заборонено виїжджати з країни.

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У травні в інтерв’ю НВ Кен Рі розповів, що прибув в Україну, щоб допомогти бійцям Іноземного легіону дати відсіч російським військам. Він також пояснив, що його вразило в українських військових.

Він зазначив, що здебільшого він працює у складі підрозділів, які складаються з британців та американців, але також йому вдалося побачити і роботу українського спецназу.

— Вони виняткові професіонали – дуже добре підготовлені бійці, – сказав Кен Рі.

За його словами, американські та корейські військові витрачають багато часу на планування операцій, а українці діють “як спалах – просто йдуть і воюють, імпровізуючи”.

— Це дуже хороший бойовий менталітет, але у мене і багатьох американців чи британців виникає культурний шок через велику різницю у підходах до бою, – додав він.

За його словами, до України він уже мав досвід ведення бойових дій під час звільнення заручників та інших контртерористичних операцій у Сомалі та під час війни в Іраку.

Фото: Nate, Kukmin Ilbo

Джерело: Yonhap