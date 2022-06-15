Україна запропонувала США постачати природний газ за лендлізом

Червень, 15 в 13:20

Україна пропонує Вашингтону та західним країнам потенційні рішення для забезпечення постачання природного газу на майбутню зиму та збільшення внутрішнього виробництва. Уряд хоче імпортувати газ для опалення будинків та енергетичних підприємств.

Це включає пропозиції щодо забезпечення міжнародного фінансування для закупівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів постачання та можливу угоду про лендліз зі США про імпорт американського скрапленого природного газу.

Промисловість України скоротилася через повномасштабну війну, до того ж близько 7 млн людей поїхали за кордон, тому попит на газ фактично зменшився. Однак також зменшилась можливість України оплачувати імпорт на тлі зростання цін і дефіциту товарів.

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Глава правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко, який минулого тижня перебував у Вашингтоні на зустрічі з адміністрацією президента США Джо Байдена, заявив, що Україні потрібно $8 млрд фінансування для імпорту 6 млрд кубометрів газу до зими.

– Вони мають дуже чіткий мандат – надати необхідну допомогу Україні. Ми хочемо структурувати його розумно, щоб не було навантаження на платників податків США, – наголосив Вітренко.

До повномасштабної війни в Україні споживали близько 30 млрд кубометрів газу на рік, третина з якого імпортована. Близько 90% українських помешкань залежать від газового опалення, а газ є резервним джерелом енергії для багатьох електростанцій.

Джерело: Foreign Policy